Cine este Radu Oprea, propus ministru al Apărării în Guvernul Niculescu. A fost trimis în judecată, dar Înalta Curte a respins dosarul

Ștefan Radu Oprea, propus ministrul al Apărării în cabinetul Luca Niculescu, este purtător de cuvânt al PSD, senator și fost ministru și secretar general al Guvernului.

Născut în iunie 1970, Oprea a absolvit în 1994, Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, potrivit CV-ului său oficial.

El a lucrat în mai multe firme înainte de a intra în structurile PSD din județul Prahova și în administrația locală și centrală. Este membru al PArtidului Social Democrat din 2007.

În 2009 a fost numit prefect de Prahova, iar în 2010 a devenit vicepreşedinte PSD Prahova și membru în Consiliul Naţional PSD.

Senator din 2012, a fost de două ori ministru

În 2012 a fost ales senator pe listele Partidului Social Democrat din același județ și de atunci este în camera superioară a Parlamentului României, acum fiind la al patrulea mandat.

Ștefan Radu Oprea a fost propus și numit ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în cabinetul Viorica Dăncilă în ianuarie 2018, unde a rămas până când acel exutiv a căzut prin moțiune, la 10 octombrie 2019.

De asemenea, a fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în primul guvern Marcel Ciolacu din iunie 2023 până în decembrie 2024.

Oprea a fost și secretar general al Guvernului între iunie 2025 și aprilie 2026, în guvernul condus de Ilie Bolojan, înainte ca acesta să fie demis prin moțiune de cenzură.

Ce legătură are cu domeniul Apărării

Oprea are puține puncte în CV care să aibă legătură cu postul pentru care a fost propus, acela de a conduce Ministerul Apărării Naționale.

Astfel el a fost Secretar in Comisia pentru aparare, ordine publică și siguranță națională din Senat între decembrie 2019 și decembrie 2020.

De asemenea, la studii are trecut un „Certificat de atestare a competențelor profesionale pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională în domeniul securității și apărării naționale „Securitate și bună guvernare” în domeniul știinte militare, informații și ordine publică”, obținut la Colegiul Național de Apărare din București.

A fost trimis în judecată, dar Înalta Curte a respins dosarul

În 2016, Radu Oprea a fost trimis în judecată într-un dosar de evaziune fiscală, dar completul de judecată de la Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat mai multe nereguli în rechizitoriu.

În 2018, când a fost propus ministru în Guvernul Dăncilă, el a spus că nu mai există niciun proces în instanță pe numele său și că „lucrurile au fost tranșate de mult”

Pe 5 ianuarie 2016, Radu Oprea fusese trimis în judecată alături de fostul sau partener de afaceri, Mihai Ștefănescu, într-un dosar de evaziune fiscală în care au fost inculpate mai multe dintre firmele controlate de cei doi. În acest dosar, ANAF se constituise parte civilă.

În februarie 2016, completul de judecată de la ICCJ a constatat mai multe nereguli în rechizitoriul prin care Oprea a fost trimis în judecată și a cerut procurorilor remedierea acestora.

O luna mai târziu, în martie 2016, dosarul a fost restituit de instanța de judecată către Parchet.

Ce scrie în ultima sa declarație de avere

În ultima sa declarație de avere depusă, în iulie 2025, ca secretar general al Guvernului, el a trecut o cotă de 50% dintr-un teren intravilan de 440 metri pătrați din Ploiești, achiziționat în anul 2011.

De asemenea, apare tot cu o cotă de jumătate dintr-o casă de locuit de 105 metri pătrați din Ploiești și ca proprietar 100% al unui apartament de 47 metri pătrați din Ploiești.

La capitolul bijuterii a estimat valoarea acestora la 40.000 de euro, precizând că acestea au fost dobândite între 1994 și 2011.

La secțiunea împrumuturi el a trecut unul de aproape trei milioane de lei, pe care l-a acordat „în nume personal” firmei City Imobiliar SRL, dar și un împrumut aproape 190.000 de euro pe care l-a luat de la UniCredit.