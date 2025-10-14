Cine este șoferul care a lovit o femeie și un copil pe trecerea de pietoni în București. Ce a spus în fața polițiștilor

Un tânăr de 20 ani a accidentat mortal o femeie și a rănit-o pe fetița acesteia, de aproximativ 2 ani, când se aflau pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Berceni din Capitală.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală, fiind cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Luni după-amiază, tânărul de 20 de ani, conducea un autovehicul pe Șoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a accidentat o femeie în vârstă de 35 de ani și pe fetița ei de 2 ani, care se afla în cărucior.

În fața polițiștilor care investighează cazul, șoferul a susținut că a încercat să evite ceva ce i-a apărut brusc în faţa maşinii. „Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a declarat tânărul, potrivit Antena 3 CNN.

Şoferul a fost testat la locul accidentului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Ulterior, a fost dus la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice.

Accidentul, filmat cu camera de bord

Imagini filmate de camera de supraveghere de pe bordul mașinii, intrate în posesia HotNews, arată cum șoferul de 20 de ani care a produs accidentul trece de pe banda 1 pe banda 2.

El depășește în viteză două mașini înainte de lovi femeia care apare cu un cărucior dintre mașinile care staționează în coloană pe contrasens.

În urma impactului, femeia a fost proiectată în alte două autoturisme care circulau pe sensul opus. Ea a murit la fața locului, în timp ce copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Și martorii au povestit că maşina avea viteză şi că a lovit în plin femeia care traversa împingând căruciorul, potrivit Observator News. Potrivit măsurătorilor făcute la fața locului de către polițiști, căruciorul în care se afla fetița de doi ani a femeii a fost aruncat la 40 de metri distanţă.

Ce clipuri posta pe rețelele de socializare

Potrivit Antena 3 CNN, tânărul de 20 de ani este cunoscut drept un vitezoman. Pe conturile de socializare s-a filmat recent în timp e conducea cu 240 km/h.

„Când toţi îţi zic că conduci cu viteză, dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineața”, este mesajul pe care l-a scris pe clipul video publicat pe TikTok în care arată că acul ajunge la 240 km/h.

Potrivit martorilor, șoferul are un atelier auto în zonă.

Conform Antena 3 CNN, în iulie 2025, tânărul a rămas fără permis timp de 30 de zile, după un episod de comportament agresiv în trafic.