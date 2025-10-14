Înregistrare șocantă: accidentul din Berceni, în care o femeie a fost ucisă pe trecere, surprins de camera din mașina șoferului vitezoman. Ce arată imaginile

Imaginile intrare în posesia Hotnews au un puternic impact emoțional, motiv pentru care HotNews a decis să nu le difuzeze integral. Imaginile arată cum șoferul a depășit în viteză două mașini și a accelerat.

Vă avertizăm că urmează imagini ce vă pot afecta emoțional!

Imagini filmate de camera de supraveghere de pe bordul mașinii arată cum șoferul de 20 de ani care a produs accidentul trece de pe banda 1 pe banda 2. El depășește în viteză două mașini înainte de lovi femeia care apare cu un cărucior dintre mașinile care staționează în coloană pe contrasens.

Accidentul a avut loc pe Șoseaua Berceni din București, în fața Pieței Apărătorii Patriei.

În urma impactului, femeia a fost proiectată în alte doi autoturisme care circulau pe sensul opus. Ea a murit la fața locului, în timp ce copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Care e starea fetiței de doi ani

Fetița a fost operată la Spitalul „Marie Curie”, unde medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale.

Starea ei este stabilă și se află în afara oricărui pericol, au transmis medicii, citați de Antena 3 CNN.

Șoferul a fost reținut

Șoferul de 20 de ani a fost reținut marți dimineață. „Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior).

În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Potrivit Antena3, tânărul de 20 de ani se filmase pe conturile de socializare în timp ce circula cu viteză, inclusiv cu viteze de până la 240 de kilometri pe oră.

Conform sursei citate, în iulie 2025, tânărul a rămas fără permis timp de 30 de zile, după un episod de comportament agresiv în trafic.