Cine este Sorin Ionescu, propunerea PSD ca ministru delegat pentru învățământ preuniversitar. Vine din fililala lui Sorin Grindeanu

Sorin Ionescu este profesor de istorie și conduce Colegiul Național Bănățean. De asemenea, el este membru în PSD Timișoara din 2000, filială condusă în trecut de actualul lider PSD Sorin Grindeanu.

El este propus pentru a ocupa nou înființata poziție de ministru delegat pentru învățământ preuniversitar în guvernul Luca Niculescu, au precizat surse politice pentru HotNews.

La Ministerul Educaiei este propus tehnocratul Sorin Costreie, actual consilier prezidențial al lui Nicușor Dan.

A vrut să candideze la Primăria Timișoarei

Sorin Ionescu este în prezent consilier local din partea PSD în Primăria Timișoarei, potrivit site-ului instituției. În trecut a fost inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Timiş şi subprefect al judeţului.

Ionescu conduce ca director unul din liceele de top din Timișoara, Colegiul Bănățean, din 2014, potrivit EduPedu.

În toamna lui 2023, numele lui apărea printre cei înscriși în competiția internă a PSD pentru candidatura la Primăria Timișoara. PSD a făcut în cele din urmă alianță cu PNL, iar la Primărie a candidat liberalul Nicolae Robu, în timp ce PSD a avut prin Alfred Simonis candidatul la Consiliul Județean.

Ce va face Sorin Ionescu

Edupedu, publicație specializată în subiecte pe teme de educație, subliniază că nu este clar ce atribuții concrete va avea ministrul delegat pentru preuniversitar. Nu se știe nici cum vor fi împărțite competențele cu ministrul Educației, nici dacă funcția înlocuiește sau se suprapune cu cea de secretar de stat pentru preuniversitar, ocupată în prezent de Sorin Ion (PNL).

Este una din cele două nouă funcții care apar în guvernul Luca Niculescu, spre deosebire de forma cabinetului Bolojan.

A doua este cea de ministru delegat pentru Comunicații și Inteligență Artificială. Această funcție va fi ocupată de Bogdan Dumitru, cercetător șef la Bitdefender.