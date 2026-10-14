Premieră: România va avea un minister pentru Inteligență Artificială. Cine este Bogdan Dumitriu, propus ministru

Dimitriu este una din numirile surprize care va face parte ca tehnocrat din Guvernul Luca Niculescu la un minister proaspăt înființat care nu a existat în guvernare precedentă. Dacă Comunicațiile au mai fost prezentate în diverse forme în executiv, este pentru prima dată când România are un minister pentru Inteligență Artificală.

Bogdan Dimitriu este profesor asociat la Universitatea din București și cercetător șef la Bitdefender – unde a lucrat în ultimii 25 de ani, potrivit descrierii de pe pagina personală de Linkedin.

Experiență profesională

Bogdan Dimitriu lucrează din octombrie 2001 la Bitdefender, un producător global de soluții de securitate cibernetică, cu sediul central în București, România, și birouri în Europa, America de Nord, Asia și Australia.

Între 2001 și 2024 a fost CTO. „Coordonez o echipă formată din peste 400 de cercetători talentați din domeniile ingineriei, dezvoltării de produse, cercetării și dezvoltării, laboratoarelor antimalware și experienței utilizatorului, repartizați în patru campusuri”, potrivit descrierii personale de pe Linkedin.

În iunie 2024 a preluat funcția de cercetător șef având ca obiectiv să „conducă cercetarea științifică și inovarea tehnică pentru a face față provocărilor complexe din domeniul securității cibernetice”, potrivit descrierii de pe Linkedin.

Cariera academică

Pe lângă jobul de la Bitdefender, Dumitriu este profesor asociat la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București.

El are o diplomă de master în matematică și informatică și un doctorat în procesarea limbajului natural, ambele obținute la Universitatea din București, potrivit site-ului universității.