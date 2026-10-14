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Actualitate

Premieră: România va avea un minister pentru Inteligență Artificială. Cine este Bogdan Dumitriu, propus ministru

Sebastian Pricop
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Bogdan Dimitriu este profesor asociat la Universitatea din București și cercetător șef la Bitdefender – unde a lucrat în ultimii 25 de ani, potrivit descrierii de pe pagina personală de Linkedin.

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Dimitriu este una din numirile surprize care va face parte ca tehnocrat din Guvernul Luca Niculescu la un minister proaspăt înființat care nu a existat în guvernare precedentă. Dacă Comunicațiile au mai fost prezentate în diverse forme în executiv, este pentru prima dată când România are un minister pentru Inteligență Artificală.