Cine este Stephen Miller, cel pe care Trump l-a promovat șeful de cabinet la Casa Albă

Președintele american l-a numit vineri pe Stephen Miller, cel mai controversat consilier al său și arhitectul politicii sale dure privind imigrația, la conducerea activității de la Casa Albă, la câteva zile după ce republicanii au pierdut controlul asupra Congresului SUA în urma alegerilor de la jumătatea mandatului.

Președintele SUA a anunțat pe rețeaua sa de socializare Truth Social că Stephen Miller va prelua luni funcția de la actuala șefă de cabinet, Susie Wiles. Trump l-a descris pe Miller drept „unul dintre cei mai de încredere consilieri” ai săi și a lăudat activitatea lui Wiles.

Reuters a prezentat mai multe informații despre viitorul șef de cabinet al lui Trump la Casa Albă.

Loial lui Trump

Miller, în vârstă de 41 de ani, a crescut în Santa Monica, California, un oraș cu orientare politică liberală, dar și-a câștigat reputația de conservator combativ în calitate de editorialist la ziarul studențesc al Universității Duke.

În calitate de asistent parlamentar în 2010, a fost unul dintre primii susținători ai restricționării imigrației, într-o perioadă în care această poziție nu era una dominantă în cadrul Partidului Republican.

Miller este una dintre cele mai controversate figuri din cadrul administrației și unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Trump, alături de acesta de o perioadă îndelungată.

August 21, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Stephen Miller, deputy White House chief of staff for policy, speaks to members of the media outside the White House in Washington, DC, US, on Friday, Aug. 21, 2026. The US bond buyback pledge that whipsawed markets this week is prompting comparisons with policies in Japan, where efforts to contain borrowing costs resulted in prolonged currency weakness,Image: 1127154196, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Daniel Heuer – Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

S-a alăturat campaniei prezidențiale a lui Trump din 2016, apoi a ocupat funcția de consilier și redactor de discursuri în primul mandat al acestuia, între 2017 și 2021.

După ce Trump a pierdut alegerile din 2020, Miller a fondat grupul conservator de advocacy „America First Legal”, depunând plângeri în care acuza companii precum Nike de discriminare împotriva persoanelor de rasă albă.

În cel de-al doilea mandat al lui Trump, Miller a ocupat funcția de șef adjunct de cabinet și consilier pentru securitate internă.

Soția sa, Katie Miller, este o realizatoare de podcasturi conservatoare și fostă consilieră pe probleme de comunicare în prima administrație Trump.

Omul din spatele politicii dure antiimigrație

Miller este cunoscut mai ales pentru că a condus campania împotriva imigrației din cel de-al doilea mandat al lui Trump, stabilind un obiectiv de 3.000 de arestări pe zi – cu mult peste nivelurile înregistrate sub administrațiile anterioare.

El a determinat Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) să vizeze orice persoană aflată ilegal în țară, nu doar pe cei cu antecedente penale.

Magazinele Home Depot unde se adună muncitorii zilieri au devenit focare de arestări ale ICE după ce Miller a declarat că agenția ar trebui să vizeze aceste magazine.

La câteva ore după ce, în ianuarie, un agent al Poliției de Frontieră l-a împușcat mortal pe cetățeanul american Alex Pretti în Minneapolis, Miller l-a numit pe acesta „terorist intern” și „potențial asasin” pe rețelele sociale, deși o înregistrare video arăta că Pretti ținea în mână un telefon mobil, nu o armă. Ulterior, Miller a declarat că agenții implicați „s-ar putea să nu fi respectat” protocolul.

Dincolo de aplicarea legii, Miller a pledat în mod deschis pentru eliminarea cetățeniei dobândite prin naștere și a criticat dur hotărârea Curții Supreme prin care a fost respinsă această propunere, calificând-o drept „una dintre cele mai distructive și revoltătoare decizii” din istoria instanței.

Implicat și în domeniul militar

Miller a fost, de asemenea, o voce proeminentă în ceea ce privește multe dintre celelalte priorități ale președintelui, inclusiv combaterea inițiativelor privind diversitatea și vizarea drepturilor persoanelor transgen.

El face parte dintr-un grup restrâns de membri ai personalului de la Casa Albă care avizează toate ordinele executive, a declarat anul trecut o persoană familiarizată cu această chestiune.

Miller a preluat retorica lui Trump cu privire la conflictul cu Iranul, afirmând, în primele săptămâni ale acestuia, că atacurile americane și israeliene au anihilat conducerea de la Teheran și capacitatea militară a țării.

Ulterior, el a susținut ideea unei încetări a focului și a declarat, în luna iulie, la postul Fox News, că unii oficiali iranieni sunt „disperați” să încheie un acord de pace.

Miller a pledat pentru o politică externă agresivă și în alte domenii.

În ianuarie, el a refuzat să excludă posibilitatea unei acțiuni militare pentru preluarea Groenlandei și a afirmat că SUA „conduc Venezuela” după capturarea fostului președinte Nicolás Maduro, tot în ianuarie.

El a susținut atacurile armatei americane împotriva persoanelor suspectate de trafic de droguri. „Aceștia sunt teroriști și vor fi uciși”, a declarat el în octombrie 2025.

Împreună cu directorul bugetului de la Casa Albă, Russell Vought, el a lucrat, timp de luni de zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, la măsuri executive pe care Trump le poate adopta pe cont propriu, fără aprobarea Congresului.

















