Cine este Tom Homan, „ţarul frontierelor” pe care Trump îl trimite în Minnesota

Tom Homan, pe care președintele american Donald Trump îl trimite la Minneapolis în urma împuşcării mortale a doi cetăţeni americani, este un oficial cu vechime în domeniul aplicării legii, care a promovat unele dintre politicile controversate ale administraţiei Trump în materie de imigraţie, relatează CNN.

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a decis să-l trimită la Minneapolis pe consilierul său pentru imigrație, Tom Homan, supranumit în presa americană „țarul frontierelor”. Decizia a venit în urma împuşcării mortale, sâmbătă, a asistentului medical Alex Pretti de către agenţii federali.

Incidentul a alimentat tensiunile şi a atras critici bipartizane la adresa administraţiei Trump pentru că l-a descris pe Pretti, fără dovezi, ca pe o persoană care a încercat să comită un act de terorism intern şi care voia să masacreze forţele de ordine. Oficialii federali au refuzat până acum să ofere publicului detalii esențiale care să susțină afirmația lor că un agent l-a împușcat pe Pretti în legitimă apărare.

Decizia de a-l trimite pe Homan în Minnesota a fost întâmpinată cu o oarecare uşurare de către parlamentarii republicani şi oficialii de la Securitatea Internă, întrucât „ţarul frontierelor”, în vârstă de 64 de ani, are zeci de ani de experienţă în aplicarea legii.

Cine este „țarul frontierelor” de la Casa Albă

Tom Homan este unul dintre principalii arhitecți ai politicii anti-imigrație duse de administrația de la Washington.

Homan și-a început cariera ca ofițer de poliție la New York și ulterior a fost agent al Poliției de Frontieră în California, în 1984. A lucrat sub șase președinți de-a lungul celor trei decenii ale sale în domeniul aplicării legii.

Homan a condus, de asemenea, eforturile de deportare ale Serviciului de Imigrare şi Vamă în timpul administraţiei Obama.

În calitate de director interimar al ICE în timpul primului mandat al lui Trump, Homan a fost figura publică şi apărătorul vocal al unora dintre cele mai controversate politici de imigrare ale administraţiei, inclusiv separarea copiilor și a familiilor care au trecut granița.

El a declarat, într-un eveniment public din septembrie 2017, că agenţia sa va aresta persoanele fără documente care s-au prezentat pentru a avea grijă de copii, lucru pe care administraţiile anterioare l-au evitat. De asemenea, el s-a opus vehement politicilor „oraşelor sanctuar” care restricţionează cooperarea autorităţilor locale de aplicare a legii cu eforturile federale în materie de imigraţie.

Dar trimiterea lui Homan în Minnesota de către preşedinte sugerează, de asemenea, o posibilă abandonare a tacticii mai dure folosite de către Gregory Bovino, oficialul de rang înalt al Patrulei de Frontieră, şi subliniază disputa internă în curs din cadrul administraţiei cu privire la modul în care se pune în aplicare agenda preşedintelui în materie de imigraţie, notează CNN.