Cine este Greg Bovino, devenit imaginea luptei lui Donald Trump contra migranților. Poartă o manta controversată și preferă tactica „turn and burn”

Greg Bovino, șeful poliției de frontieră americane care umblă fără să-și acopere fața așa cum o fac agenții poliției anti-imigrație ICE, a devenit figura luptei înverșunate purtate de Donald Trump împotriva imigranților, notează France Presse.

Genul care nu ezită să se ducă în acțiune și să arunce cu propriile mâini o grenadă lacrimogenă asupra manifestanților, Greg Bovino continuă să afirme că metodele folosite, chiar și după ce doi cetățeni americani au fost împușcați de agenți federali în orașul Minneapolis.

Deși mai multe clipuri video au arătat cum polițiștii început să tragă în Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă, în timp ce acesta era la pământ, Greg Bovino a susținut că adevăratele victime erau agenții federali.

Greg Bovino, șegul Poliției de Frontieră a SUA. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / Profimedia

Transformă în realitate retorica agresivă a lui Trump

„Faptul că (agenții) sunt foarte bine antrenați a împiedicat să se tragă asupra forțelor de ordine, așa că bravo forțelor noastre de ordine pentru că l-au neutralizat înainte să poată face asta”, a declarat Greg Bovino duminică la CNN.

Alex Pretti purta o armă la centură, ceea ce este legal în Minnesota dacă ai permis, dar nicio înregistrare video nu îl arată cu arma în mână.

Potrivit lui Greg Bovino, Alex Pretti „a pătruns la locul unei infracțiuni”: „Nu voi repeta niciodată suficient asta: el a luat decizia de a merge acolo”.

Potrivit Cesar Garcia Hernandez, profesor de drept al imigrației la Universitatea de Stat din Ohio, în condițiile în care administrația Trump încearcă să expulzeze milioane de migranți aflați în situație ilegală, Greg Bovino este omul potrivit pentru această sarcină.

„El transformă retorica agresivă a ministrului securității interne, Kristi Noem, a președintelui Trump și a altor înalți responsabili într-o realitate operațională”, a explicat Garcia Hernandez pentru AFP.

Nu se ferește să intre în acțiune contra protestatarilor: „Gaz, gaz, gaz!”

În ultimul an, Greg Bovino, în vârstă de 55 de ani, a condus mai multe operațiuni foarte mediatizate împotriva imigrației, în special în Los Angeles și Chicago, recurgând la ceea ce el numește tactica „Acționează și retrage-te” („Turn and Burn” în engleză), care constă în a interveni rapid pentru a efectua arestări înainte de a se retrage la fel de rapid înainte de sosirea manifestanților.

Bovino conducea o operațiune la Minneapolis când, pe 7 ianuarie, un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o mamă de 37 de ani, în mașina ei, ceea ce a dus la demonstrați masive în oraș.

Tot el a apărat faptul că agenții săi au arestat un băiat de cinci ani săptămâna trecută. „Suntem experți în gestionarea copiilor”, a declarat fără ezitare Bovino.

Imagini apărute săptămâna trecută l-au arătat aruncând o grenadă cu gaz lacrimogen asupra unui grup de manifestanți din Minneapolis.

„Voi arunca gazul. Dați-vă înapoi. Gaz, gaz, gaz!”, este auzit strigând înainte de a arunca grenada asupra protestatarilor.

Greg Bovino of the U.S. Border Patrol, who led the administration's big-city immigration push, was seen on video warning protesters "Gas is coming!" before tossing a green-smoke canister in Minneapolis.

Spre deosebire de mulți dintre agenții săi care poartă cagule în timpul operațiunilor, lui Greg Bovino, un descendent de imigranți italieni care a crescut în statul rural Carolina de Nord, îi plac lumina reflectoarelor și controversele.

Când nu poartă echipament de luptă, îi place să se plimbe îmbrăcat într-un palton verde lung cu rever larg, popular în timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial, ceea ce îi determină pe unii critici să facă comparații puțin măgulitoare.

„Greg Bovino s-a îmbrăcat literalmente ca și cum ar fi cumpărat de pe eBay o uniformă SS”, a declarat săptămâna trecută Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei.

Greg Bovino, șeful Poliției de Frontieră americane, poartă un palton care i-a atras comparații dure: Dave Decker/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bovino a replicat, afirmând că acest palton este o uniformă standard a „Border Patrol” (Poliția de Frontieră, o agenție federală ca și ICE), pe care o deține de peste 25 de ani.

„Ei încearcă să-i prezinte pe agenții Poliției de Frontieră și ai ICE ca fiind Gestapo, naziști și multe alte calificative”, a acuzat el la CNN, susținând că Pretti ar fi putut fi influențat de astfel de declarații.