Anunțul lui Trump după ce l-a trimis la Minnesota pe „Țarul Frontierelor”. Schimbare radicală de poziție în privința guvernatorului democrat, după uciderea lui Alex Pretti

Un agent al Poliției de Frontieră a SUA trage cuiul unei fumigene înainte de a o arunca către protestatarii adunați în fața unui hotel din Minneapolis, unde a avut loc o demonstrație în urma uciderii unui al doilea rezident de către Poliția de Frontieră a SUA în această lună. 25 ianuarie 2026, Minneapolis, Minnesota FOTO: Tom Hudson / Zuma Press / Profimedia

Într-o schimbare radicală de poziție, președintele Donald Trump a afirmat luni că este „pe aceeași lungime de undă” cu guvernatorul democrat al statului Minnesota, după împușcarea mortală a unui al doilea cetățean american în acest stat de către agenții poliției imigrării (ICE), fapt care a stârnit reacții vehemente, scriu Reuters, CNN și The Guardian.

Donald Trump a anunțat că a avut o discuție telefonică „foarte bună” cu Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, și că cei doi doresc să colaboreze pentru a îmbunătăți situația din Minnesota.

Comentariile surprinzătoare ale lui Trump ar putea indica o reducere a intensității măsurilor sale de combatere a imigrației în acest stat.

Liderul de la Casa Albă a precizat luni că Tim Walz l-a sunat „cu rugămintea de a colabora în ceea ce privește Minnesota” și că el a facilitat o convorbire telefonică între Walz și șeful serviciului de frontieră, Tom Homan, pe care președintele l-a trimis în statul respectiv pe fondul turbulențelor sociale din ultimele zile.

„A fost o conversație foarte bună și, de fapt, păream să fim pe aceeași lungime de undă”, a scris Trump, într-o postare pe rețeaua lui de socializare Truth Social. „Criminalitatea este în scădere, dar atât guvernatorul Walz, cât și eu vrem să îmbunătățim situația!”, a adăugat președintele american.

Mesajul integral al lui Donald Trump:

Guvernatorul Tim Walz m-a sunat cu rugămintea să colaborăm în ceea ce privește Minnesota. A fost o conversație foarte bună și, de fapt, păream să fim pe aceeași lungime de undă. I-am spus guvernatorului Walz că îl voi ruga pe Tom Homan să îl sune și că ceea ce căutăm sunt toți criminalii pe care îi au în custodia lor. Guvernatorul a înțeles acest lucru cu mult respect și voi discuta cu el în viitorul apropiat.

El s-a bucurat că Tom Homan se va duce în Minnesota, și la fel și eu! Am avut un SUCCES extraordinar în Washington, D.C., Memphis, Tennessee și New Orleans, Louisiana, și practic în toate celelalte locuri pe care le-am «atins».

Chiar și în Minnesota criminalitatea a scăzut considerabil, dar atât guvernatorul Walz, cât și eu vrem să îmbunătățim situația! PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”.

CNN și The Guardian menționează că au contactat biroul de presă al lui Walz pentru a obține un comentariu despre apelul telefonic al guvernatorului cu președintele SUA.

Walz și alți lideri democrați s-au opus vehement valului de acțiuni federale împotriva imigranților, pe care ei îl caracterizează drept o invazie ilegală care pune în pericol siguranța publică. Trump, la rândul său, l-a acuzat pe Walz în ultima lună de incompetență pentru că nu a reușit să oprească un scandal de fraudă socială în statul Minnesota.

Chiar duminică, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, l-a acuzat pe Walz că răspândește „minciuni răuvoitoare despre ofițerii federali de aplicare a legii”, „punându-i în vizor” și încurajând haosul.

Apelul lui Trump pentru colaborare face parte dintr-o listă de cereri pe care a postat-o duminică seară în mediul online, îndemnându-i pe Walz, Frey și pe toți guvernatorii și primarii democrați „să aplice legile națiunii noastre, în loc să se opună și să alimenteze flăcările diviziunii, haosului și violenței”.

Administrația Trump a afirmat în repetate rânduri că autoritățile din Minnesota nu au cooperat în predarea imigranților aflați în arest.

Departamentul de Corecții (DOC) din Minnesota a fost nevoit să publice o fișă informativă cu privire la aceste afirmații, susținând că Departamentul de Securitate Internă al lui Trump „continuă să publice cifre false despre persoanele reținute de ICE în Minnesota”.

„DOC respectă toate ordinele de reținere ale ICE, chiar și dincolo de cerințele legii statale”, a afirmat departamentul în această fișă informativă. „DOC coordonează fiecare transfer de custodie cu ICE. Fără excepții”, a mai precizat departamentul.

„Țarul Frontierelor”, trimis în Minnesota

Președintele Trump, al cărui al doilea mandat este zdruncinat de moartea unui infirmier la Minneapolis, ucis de agenții ICE, a anunțat mai devreme în cursul zilei de luni că îl trimite la fața locului pe consilierul său pe probleme de imigrare, Tom Homan, un personaj cheie în actuala administrație de la Washington.

„Îl trimit pe Tom Homan în Minnesota în această seară. Nu a fost implicat în acea zonă, dar cunoaște și apreciază mulți oameni de acolo. Tom este dur, dar corect, și îmi va raporta direct”, a scris liderul de la Casa Albă, pe Truth Social.

„Țarul frontierelor”, așa cum este cunoscut în presa americană, este unul dintre principalii arhitecți ai politicii anti-imigrație duse de administrația de la Washington, notează AFP și Reuters.

Homan, fost ofițer de poliție și agent al Poliției de Frontieră, a lucrat sub șase președinți de-a lungul celor trei decenii ale sale în domeniul aplicării legii. A fost director asociat pentru operațiunile de aplicare a legii și de expulzare sub fostul președinte democrat Barack Obama. În timpul administrației sale, ICE a realizat un număr record de expulzări, potrivit NPR.

Homan l-a lăudat în mod repetat pe Trump pentru faptul că a fost cel care a făcut cel mai mult pentru securizarea frontierelor.

Tom Homan pare însă mai puțin expus în presă decât alte figuri din administrația Trump, în fața scandalului provocat de moartea la Minneapolis a lui Alex Pretti și a lui Renee Good, doi cetățeni americani împușcați mortal de agenți federali.

Agenții ICE, retrași din Minneapolis

Duminică seară, Trump a afișat un ton relativ reținut, neobișnuit, declarând pentru The Wall Street Journal (WSJ), cu privire la moartea infirmierului Alex Pretti: „Analizăm situația, revizuim totul și vom lua o decizie”.

„La un moment dat vom pleca. Am făcut, ei au făcut o treabă fenomenală”, a precizat Trump pentru WSJ, fără a intra însă în detalii despre când ar putea fi retrași agenții.

Afirmații lui Trump au venit după ce ofițeri ICE l-au împușcat și ucis sâmbătă pe Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani. Departamentul pentru Securitate Internă a caracterizat incidentul fiind rezultatul unui atac al lui Pretti, dar înregistrările video filmate de martori și verificate de Reuters arată că Pretti ținea un telefon în mână, nu o armă, în timp ce încerca să ajute alți protestatari care fuseseră trântiți la pământ de agenți.

Acest nou incident mortal a avut loc după ce, pe 7 ianuarie, un agent al ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good după ce s-a apropiat de mașina ei oprită.

Oficiali din administrația Trump au susținut că ea încerca să lovească agentul cu vehiculul, dar alți observatori au afirmat că videoclipurile luate de martori sugerează că ea încerca să se îndepărteze de ofițerul care a tras în ea.

Tonul de sâmbătă al președintelui american a contrastat puternic cu cel adoptat, de exemplu, de consilierul extrem de influent și radical Stephen Miller, care l-a numit pe Alex Pretti „ucigaș”, într-un mesaj distribuit pe rețeaua de socializare X de vicepreședintele JD Vance.

Combaterea imigrației ilegale a fost o promisiune cheie în campanie a lui Donald Trump, dar sondajele arată o respingere tot mai mare din partea americanilor a modului în care această politică este implementată.