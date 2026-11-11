Cine face acum parte din Grupul interinstituţional pentru implementarea programului SAFE. Decizia premierului Niculescu

Componenţa nominală a Grupului de lucru interinstituţional pentru accesarea şi implementarea instrumentului de finanţare SAFE (Security Action for Europe) a fost modificată, printr-o decizie a premierului Luca Niculescu.

Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României.

„Anexa «Membrii permanenţi ai Grupului de lucru interinstituţional pentru accesarea şi implementarea instrumentului de finanţare SAFE» la Decizia prim-ministrului nr. 524/2025 privind atribuţiile, funcţionarea şi componenţa nominală ale Grupului de lucru interinstituţional pentru accesarea şi implementarea instrumentului de finanţare SAFE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1074 din 21 noiembrie 2025, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie” – se arată în documentul publicat în Monitor și citat de Agerpres.

Astfel, potrivit deciziei, membrii permanenţi ai Grupului de lucru interinstituţional pentru accesarea şi implementarea instrumentului de finanţare SAFE sunt:

Cancelaria Prim-Ministrului:

Oleg Ungureanu – şeful Cancelariei prim-ministrului, preşedinte al Grupului de lucru;

Mihnea-Claudiu Drumea – secretar de stat;

Adrian Dan – consilier de stat;

Administraţia Prezidenţială:

Radu Burnete – consilier prezidenţial;

Cornel Olendraru – consilier prezidenţial;

Ministerul Apărării Naţionale:

Ştefan-Radu Oprea – ministrul Apărării Naţionale;

Cornel-Ion Pleşa – şeful Direcţiei Generale pentru Armamente din cadrul MApN;

Ministerul Afacerilor Interne:

Bogdan Despescu – secretar de stat;

Raed Arafat – secretar de stat;

Marius-Haientz Patriche – adjunct al directorului general, Direcţia Generală de Protecţie Internă;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului:

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului;

Ionel-Daniel Butunoi – director, Direcţia industria naţională de apărare;

Horaţiu-Cătălin Barbu – şef serviciu, Direcţia industria naţională de apărare;

Ioana-Cătălina Chiser – consilier, Direcţia industria naţională de apărare;

Ministerul Afacerilor Externe:

Sebastian-Dănuţ Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe;

Ministerul Finanţelor:

Alexandru Nazare – ministrul Finanţelor;

Florin-Alexandru Zaharia – secretar de stat;

Serviciul Român de Informaţii:

Răzvan Ionescu – director interimar al SRI.

Programul SAFE

România beneficiază de o alocare de 16,6 miliarde de euro prin SAFE, un program de credite gândit de Uniunea Europeană pentru a întări sistemul european de apărare, prin finanțarea programelor de înzestrare militară sau a programelor cu utilizare duală, civilă și militară.

Este vorba despre credite pe 45 de ani, cu o dobândă de 3%, mai mică față de condițiile de pe piața liberă, și cu o perioadă de grație de 10 ani – adică primele rambursări le vom face abia din 2036.

„Pentru România, finanțarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate”, declara Ministerul Finanțelor într-un comunicat din 21 mai.