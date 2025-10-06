Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu? Nu cei care îl consideră idol?

Deocamdată, îl ajută Justiția Română care este în grevă. Dar protectorul Generației Sevilia ‘86 ar trebui să găsească sprijin material necondiționat de la cei al căror idol este și astăzi.

Valentin Ceaușescu este fiul cel mare al lui Nicolae și Elena Ceaușescu, cuplul dictatorial care a condus România din 1965 până în decembrie 1989.

Pasionații de fotbal știu că Valentin Ceaușescu a fost protectorul Stelei ‘86, care cucerea Cupa Campionilor la Sevilla. Era o poziție pe care i-o conferea calitatea de membru al familiei Ceaușescu, nu aceea de fizician la Măgurele.

Componenții acelei mari echipe sunt convinși și acum că fără Valentin performanța lor nu ar fi fost posibilă. Timpul nu doar că le-a atenuat sentimentul de recunoștință, ci l-a transformat în idolatrie.

