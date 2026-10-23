Cine îl reprezintă în instanță pe fiul fostului ministru  al Justiției Tudorel Toader

Curtea de Apel Iași Judecă vineri seară solicitarea Parchetuluiu de arestare preventivă a lui Alexandru Toader, reținut într-un dosar în care mai multe studente îl acuză de agresiuni sexuale. El este lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii Parchetului Curții de Apel Iași îl acuză de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Pentru că, pe lângă calitatea de cadru didactic, Alexandru Toader este și notar, propunerea de arestare preventivă este judecată de Curtea de Apel Iași.

Alexandru Toader este reprezentat în instanță de tatăl său, fostul ministru Tudorel Toader, și de avocata Olga Andreea Urda. Aceasta este lector universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza.

„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior”, se arată în comunicatul PCA Iași.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii susțin că „a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, spune Parchetul, care nu îi indică numele.

Ancheta a pornit după ce două studente au reclamat în noiembrie anul trecut că Alexandru Toader le-ar fi condiționat promovarea examenelor cu servicii sexuale. Publicația Reporter de Iași, a publicat interviuri cu cele două tinere.

Ambele tinere au spus că au fost abordate de Alexandru Toader după ce au rămas restante la examenul de Drept Civil, materie pe care acesta o predă la universitatea din Iași în primul an. „Domnișoara… nu prea v-ați descurcat. Haideți un pic să vedem ce facem”, a povestit una dintre tinerele care au fost invitate de profesor în biroul său din facultate.

„Toată lumea știe”, a spus una dintre ele pentru Reporter de Iași. „Ne anunțăm între noi: «Băi, vezi să nu rămâi cu refacere la Toader, că nu e bine»” a afirmat cealaltă studentă.

Surse din Parchet au declarat pentru HotNews că ancheta s-a extins după plângerile celor două studente și că „există mai multe victime, studente”.

La scurt timp după anunțul Parchetului privind reținerea lui Alexandru Toader, tatăl său, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, a reacționat într-o postare pe Facebook și acuză că dosarul deschis împotriva fiului său este „un atac” la adresa sa.