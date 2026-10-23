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Actualitate

Cine îl reprezintă în instanță pe fiul fostului ministru  al Justiției Tudorel Toader

Simona Voicu
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Curtea de Apel Iași Judecă vineri seară solicitarea Parchetuluiu de arestare preventivă a lui Alexandru Toader, reținut într-un dosar în care mai multe studente îl acuză de agresiuni sexuale. El este lector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 