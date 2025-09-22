Cine mai pregătește elitele? Centrele de excelență, în colaps. Frâu liber la meditații pe banii părinților

Roland Petrean, olimpic internațional la informatică, avea, până anul trecut, bursă de excelență de 3.800 de lei. Cu acești bani, familia plătea o parte din costurile necesare pregătirii unui olimpic. FOTO: arhiva familiei

Reducerea la jumătate a banilor pe care îi primesc profesorii pentru plata cu ora și tăierea burselor de excelență afectează serios pregătirea elevilor olimpici. Centrele de excelență din țară, în care acești elevi fac pregătire gratuită pentru olimpiade, riscă să rămână fără profesori, iar acest lucru le lasă copiilor două opțiuni: fie se pregătesc singuri (ceea ce e aproape imposibil la un anumit nivel), fie fac meditații pe banii părinților. O a treia soluție, de avarie, este să aibă noroc de profesori care să-i pregătească pe bază de voluntariat.

În România există câte un centru de excelență în fiecare județ, iar profesorii care predau aici lucrează în regim de plata cu ora. Măsurile de austeritate luate la începutul acestui an școlar și primele reacții ale profesorilor i-au alarmat pe coordonatorii acestor centre. Practic, se reduce la jumătate suma pe care o vor primi profesorii. Cine va mai merge să predea „la excelență” în această situație? Prea puțini profesori!

Vă propunem un studiu de caz: Centrul Județean de Excelență din Sălaj care, din 2014, pregătește elevi pentru olimpiade naționale și internaționale. Funcționează în cadrul Colegiului Național „Silvania” din Zalău, iar în fiecare sâmbătă acolo merg la pregătire aprofundată copii din tot județul. Pentru a înțelege complexitatea situației, am stat de vorbă cu directoarea centrului de excelență, cu un profesor care predă informatică în centru (și care ocupă și funcția de director al Colegiului „Silvania”), cu un elev olimpic și cu părinții lui.

Programa de olimpiadă, complet diferită de cea de la clasă

În anul școlar 2024-2025, Centrul de Excelență Zalău a avut 42 de elevi olimpici calificați la fazele naționale și internaționale (Biologie, Fizică, Științele pământului, Cultură și spiritualitate românească, Limba și literatura română, Matematică, Informatică, Literatura maghiară maternă). Materia de care au nevoie copiii la olimpiade nu e cea obișnuită, de la clasă, gradul de aprofundare fiind mai mare. „Programa de olimpiadă e cu totul diferită”, spune Ioana Tuduce, profesoară de Limba română (care predă și în centrul de excelență) și coordonatoarea acestui centru. „Practic, nu există conținuturi pe ani, iar elevul trebuie să știe toată materia până la etapa județeană. Pregătirea înseamnă context, cultură generală și legături cu artele (literatură, pictură, film, muzică) – mult dincolo de lecția de la clasă”.

