VIDEO România TV, despre marșul pentru Justiție: „Operațiune de tip paramilitar. Vor să dea o lovitură de stat” / Ce susține postul lui Sebastian Ghiță

Televiziunea controlată de Sebastian Ghiță a prezentat marșul organizat duminică seară pentru justiție, după cinci zile de proteste declanșate de publicarea documentarului „Justiție capturată” publicat de Recorder, drept „o lovitură de stat”.

Pe burtiera postului România TV scria cu majuscule „Operațiune de tip paramilitar ca o lovitură de stat” în timp ce rulau imagini în direct de la oamenii care s-au adunat în Piața Universității pentru a porni în marș spre Piața Victoriei.

Pe ecran au mai curs titluri precum: „Ofensiva Coldea-USR-Rezist, este alertă în structuri”, „Criminali, drogați și interlopi – Alături de reziști”, „Jandarmii apără România TV de hoardele rezist”.

Într-un colț era un promo cu titlul „Documentarul: Cine ne-a capturat țara”.

Organizatorii – Corupția ucide, Protest pentru o justiție independentă, Rezistență, Asociația MEA, Inițiativa România și Declic – susțin că marșul de duminică este un gest de susținere pentru magistrații care au vorbit public despre neregulile din sistem și o formă de presiune civică pentru reformarea justiției.

Reporterul de la fața locului a relatat, în direct, că protestarii au fost agresivi cu el. „Au început să țipe, să ne împingă”, a precizat angajatul România TV.

„Vor pleca acum în marș. Vor să dea o lovitură de stat justiției”

În acest timp, activistul Marian Moroșanu, cunoscut sub numele „Ceaușescu”, se aude cum îi strigă: „Cine te agresează, bă?”.

Reporterul își continuă relatarea în direct de la ora 18, iar activistul să țipe: „Ghiță, dă banii!”.

„Vor pleca acum în marș. Vor să dea o lovitură de stat justiției, doamnelor și domnilor. Vor să pună mâna pe justiției în aceste momente pentru că le este frică pentru oamenii lor”, a continuat angajatul România TV, referindu-se la documentarul Recorder ca fiind un „material propagandistic”.

Potrivit martorilor prezenți la marș, manifestanții au început să strige către reporterul România TV „Ghiță, coruptull!” și acesta a decis să iasă din mulțime.

Dosarele lui Sebastian Ghiță

La sfârșitului relatării, realizatoarea din studio a susținut că în spatele acțiunii este Florian Coldea, fost prim-adjunct al șefului SRI, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență și spălare de bani, prin generalul de brigadă Elena Istode, supranumită „Anaconda” de postul de televiziune, care a condus Direcția de Securitate Economică de la SRI.

România TV a fost în luna noiembrie lider național în clasamentul posturile TV de știri, cu peste 200.000 de telespectatori pe minut, conform Radar de media.

Patronul România TV, Sebastian Ghiță, a scăpat de cinci dosare de corupție în care era cercetat, potrivit Libertatea. Fostul deputat PSD are șanse să scape și de al șaselea prin prescierea faptelor.



