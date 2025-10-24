Primarul Robert Negoiță a spus, în cadrul unei întâlniri cu locuitorii din zonă, că Transgaz ar trebui să închidă drumurile dacă există un pericol în zonă. Replica lui a venit după dezvăluirile Recorder că, în ultimii ani, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz. Care este însă procedura pentru un astfel de demers?

Într-un răspuns pentru HotNews, Transgaz transmite că „este o companie care administrează sistemul național de transport gaze naturale (SNT) şi are dreptul de a executa lucrări la conductele de transport gaze naturale, dar nu poate decide închiderea drumurilor publice”.

Compania precizează că această decizie de a închide fie total, fie parțial un drum public „se face numai cu aprobarea autorităților rutiere competente, conform legislaţiei în vigoare”.

„Pentru drumuri naționale competența revine CNAIR şi Poliției Rutiere, iar pentru drumuri judeţene sau comunale aprobarea se dă de consiliul judeţean/primărie, tot cu avizul Poliției Rutiere”, precizează reprezentanții Transgaz, pentru HotNews.

Probleme identificate din 2021, spune Transgaz

Reprezentanții Transgaz au mai transmis că, din cauza circulației autovehiculelor, există riscul să apară microfisuri la nivelul peretelui conductelor.

Transgaz mai spune că a identificat încă din anul 2021 faptul că, în urma dezvoltării urbanistice din zona stației de măsurare gaze Titan și a magistralelor de gaze din zonă, au fost identificate construcții în zona de protecție și siguranță a obiectivelor sistemului național de transport gaze, fără respectarea dispozițiilor legale referitoare la autorizarea lucrărilor de construcții, mai exact fără obținerea avizului Transgaz.

Care sunt cele 11 străzi

Astfel, în 2021 și 2022, compania de gaze a trimis notificări și renotificări Primăriei sectorului 3 și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC Ilfov) cu privire la această situație pentru un număr de 11 străzi:

Drumul Gura Solcii

Strada Gura Vlădesei

Strada Brățării

Strada Drumul Gura Făgetului

Strada Drumul Gura Calitei

Strada Drumul Gura Putnei

Strada Drumul Gura Sărăţii

Strada Drumul Gura Calmatui

Strada Drumul Gura Arieşului

Strada Drumul Gura Racului

Strada Drumul Balta Plopului

Transgaz a mers în instanță. Dosarul e la Tribunalul București

„Având în vedere faptul că Primăria Sectorului 3 Bucureşti nu a întreprins demersurile necesare privind sistarea/desfiinţarea lucrărilor/obţinerea avizului SNTGN Transgaz SA, aceştia au fost acționați în instanță la data de 31.03.2023, litigiul fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorul 3, dosar nr. 8920/301/2023”, mai precizează responsabilii transportatorului de gaze.

Transgaz cere în instanță ca Primăria sectorului 3 să realizeze lucrări de punere în siguranță a conductelor Transgaz de sub aceste străzi. Totodată, în cazul străzilor Brățării și Gura Făgetului, compania a cerut în instanță desființarea lucrărilor de amenajare drum public.

În prezent, litigiul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti, după ce Judecătoria Sectorului 3 și-a declinat competența în acest caz.

Dezvăluirile Recorder

Drumurile au fost construite pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brățării, din estul Bucureștiului, potrivit anchetei Recorder.

Primăria Sectorului 3 n-a avut avize din partea Transgaz, care a notificat administrația locală încă de la începerea lucrărilor.

Negoiță a trecut însă și peste legi, și peste notificările Transgaz și a dat ordin ca șoselele să fie construite peste magistrale, notează Recorder.

O persoană din interiorul Primăriei Sectorului 3 a spus pentru Recorder că Negoiță a sfidat cu bună știință avertismentele specialiștilor.

„Interesele lui sunt mai importante decât orice altceva în sector”, spune avertizorul de integritate. Acesta a acceptat să vorbească doar sub protecția anonimatului, de teama răzbunării primarului PSD despre care a spus că nu-l atinge nicio instituție a statului.

Negoiță: Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră

Primarul a vorbit despre această situație și miercuri, când s-a întâlnit cu locuitorii din zonă. A spus, printre altele, că „nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”,

„Dacă dânșii cred că este periculos… Unu: gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla e plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava pentru că nu este nici a mea, nici a dumneavoastră. Doi: dacă dumnealor consideră că există un pericol public cu străzile astea, eu le-am dat în scris să vină să le închidă azi”, a spus Negoiță.