Noul șef al Parchetului European, Andres Ritter, și alți șase viitori procurori europeni și-a luat joi angajamentul solemn să își exercite funcțiile în deplină independență, să nu solicite și să nu accepte instrucțiuni de la nicio persoană sau entitate din afara instituției și să respecte obligația de confidențialitate în ceea ce privește orice informație deținută, în cadrul unei ceremonii organizate la Curtea de Justiție a UE, informează Agerpres citând un comunicat al CJUE.

Procurorul german Andres Ritter a fost numit noul șef al Parchetului European pentru un mandat de 7 ani, cu începere de la 1 noiembrie, printr-o decizie din 25 martie 2026 a Parlamentului European și a Consiliului UE.

El îi urmează în funcție Laurei Codruța Kovesi, prima șefă a Parchetului European, care își luase angajamentul solemn în fața CJUE la 28 septembrie 2020, în cadrul ședinței solemne organizate cu ocazia inaugurării EPPO.

Laura Codruţa Kovesi, primul procuror-şef al EPPO, și succesorul său, Andrés Ritter. Sursă foto: www.eppo.europa.eu

Prin deciziile din 11 februarie și 29 iunie 2026, Consiliul i-a numit pe Jennifer Vanderputten (Belgia), pe Pavel Zeman (Republica Cehă), pe Philippe Jaegle (Franța) și pe Omar Caruana (Malta) procurori europeni în cadrul Parchetului European pentru un mandat de șase ani, cu începere de la 29 iulie 2026.

De asemenea, prin decizia din 28 septembrie 2026, Consiliul i-a numit pe Tanja Frank Eler (Slovenia) și pe Christopher Wenzl (Germania) procurori europeni în cadrul EPPO pentru un mandat de șase ani, care nu poate fi înnoit, cu începere de la 7 octombrie și, respectiv, de la 1 noiembrie 2026.

În cadrul ceremoniei de luare a angajamentului solemn, noul șef al EPPO și cei șase noi procurori europeni s-au angajat să își exercite funcțiile în deplină independență, în interesul Uniunii în ansamblul său, să nu solicite și să nu accepte instrucțiuni de la nicio persoană sau entitate din afara EPPO și să respecte obligația de confidențialitate în ceea ce privește orice informație deținută de Parchetul European, potrivit comunicatului CJUE.

Cine este noul procuror-șef european

Potrivit site-ului eppo.europa.eu, Andres Ritter a devenit procuror în Germania în anul 1995 şi a deţinut diferite funcţii, înainte de a ajunge procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară în 2008. În perioada 2013-2020, el a fost procuror-şef al Biroului Procurorului Public pentru infracţiuni economice şi securitate cibernetică de la Rostock. Este reprezentantul Germaniei la Asociaţia Internaţională a Judecătorilor şi membru al Comisiei pentru studierea dreptului penal.

Creat în 2021, Parchetul European (EPPO) este o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Cu sediul la Luxemburg, EPPO şi-a început propriu-zis activitatea la 1 iunie 2021. Fiecare stat participant are cel puţin doi procurori europeni delegaţi, care efectuează investigaţii în ţările lor.

Procurorul-şef european este desemnat prin acord între Parlamentul European şi Consiliul UE.

Bilanțul mandatului lui Kovesi

Procuroarea română Laura Codruţa Kovesi a devenit, în octombrie 2019, primul procuror-şef european, după ce condusese Direcţia Naţională Anticorupţie din România. Ea și-a încheiat mandatul pe 31 octombrie 2026.

În octombrie, Comisia Europeană a publicat și prima evaluare oficială a EPPO de la începerea activităţii, iar concluzia Comisiei a fost că Parchetul European funcţionează eficient, existând o creştere substanţială a activităţii instituţiei.

Potrivit datelor prezentate în evaluare, numărul anchetelor în derulare a crescut de la 515, în 2021, la 3.602 la sfârşitul anului 2025.

Valoarea prejudiciilor estimate în anchetele aflate în desfăşurare a ajuns la 67,27 miliarde de euro, conform raportului anual al EPPO din 2025. Această sumă reprezintă prejudiciile estimate, nu fonduri recuperate sau fraude deja demonstrate în instanţă.

În 2025, procurorii europeni au deschis 2.030 de anchete noi, cu aproximativ 35% mai multe decât în anul precedent, iar rata condamnărilor în cauzele soluţionate prin decizii ale instanțelor s-a situat la aproape 95%.

Comisia Europeană a subliniat contribuţia EPPO la combaterea fraudelor împotriva bugetului UE, dar a identificat şi dificultăţi privind resursele umane şi financiare, precum şi în cooperarea cu autorităţile naţionale.