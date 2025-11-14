Cine preia funcțiile de trezorier PNL și șef al organizației Vaslui, după ce Mihai Barbu a intrat în vizorul DNA

Deputatul Robert Sighiartău a fost votat pentru a fi noul trezorier al PNL, potrivit surselor HotNews participante la ședință. De asemenea, conducerea PNL Vaslui o va asigura de acum înainte deputatul Alexandru Muraru, spun aceleași surse politice.

Ambele funcții erau vacante după ce Mihai Barbu a fost pus sub control judiciar de DNA într-un dosar de corupție și a fost suspendat din toate funcțiile pe care le deținea în partid. Barbu este cel care a intermediat întâlnirea dintre afaceristul Fănel Bogos cu premierul Ilie Bolojan. Bogos este arestat preventiv în acest dosar.

Cine este Robert Sighiartău, noul trezorier al PNL

Robert Sighiartău. Foto: Inquam Photos / George Călin

Robert Sighiartău se află la al treilea mandat de deputat, toate obținute din partea PNL. Sighiartău a intrat în politică în anul 2012, în Partidul Democrat Liberal (PD-L).

În perioada 2017-2021 a fost secretar general al PNL, iar din 2021 până în 2024 a fost vicepreședinte PNL pe Politică Externă şi Afaceri Europene. Din 2025 este membru în Biroul Executiv al partidului, pe regiunea Nord-Vest.

Cine este Alexandru Muraru, care preia conducerea PNL Vaslui

Deputatul PNL Alexandru Muraru, Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Și Alexandru Muraru este tot la al treilea mandat de deputat din partea PNL. Din 2005 până în 2010 a fost consilier în Cancelaria Prim-Ministrului. Premieri au fost în acea perioadă Călin Popescu Tăriceanu și Emil Boc. El a fost de mai multe ori membru în Consiliul de Administrație al Radioului Public.

Muraru este și profesor asociat în Științe Politice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. El predă discipline precum „Holocaust, Genocid şi Justiţie de Tranziţie”, „Introducere în Relaţii Internaţionale”, „Instituţii şi politici europene” și „Politici sociale”.

Pe lângă noua funcție de președinte al PNL Vaslui, el este deja și președinte al PNL Iași. La nivel central ocupă funcția de vicepreședinte pe regiunea Nord-Est în partidul condus de premierul Ilie Bolojan.

Fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu, este anchetat de DNA

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat în 6 noiembrie că Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și totodată trezorierul partidului la acea vreme, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Liberalul, care era și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, a primit odată cu această măsură și o serie de obligații, printre care și cea de a nu își exercita funcția de șef de filială județeană de partid.

Mihai Barbu este acuzat de procurori că și-a folosit influența politică în favoarea omului de afaceri Fănel Bogos din Vaslui, care dorea îndepărtarea din funcție a unui director incomod. Mihai Barbu a fost cel care a intermediat întâlnirea dintre omul de afaceri Bogos și premierul Ilie Bolojan din 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria.

După anunțul DNA, PNL a anunțat suspendarea lui Mihai Barbu „din toate funcțiile deținute în cadrul partidului”, pe perioada controlului judiciar. Barbu și-a dat demisia marți, 11 noiembrie, și din funcția de șef al Autorității pentru Reformă Feroviaă (ARF).

DNA îl acuză pe Mihai Barbu de săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.