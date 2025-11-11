Mihai Barbu, cel care l-a adus pe afaceristul Bogos în biroul lui Ilie Bolojan, a demisionat din poziția publică de la stat

Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, instituție din subordinea Ministerului Transporturilor, și-a înaintat demisia din funcție. Informația, anunțată inițial de Club Feroviar, a fost confirmată pentru HotNews de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Demisia lui Mihai Barbu vine la câteva zile după ce procurorii DNA l-au pus sub acuzare într-un dosar de corupție în care este implicat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Barbu, care este președinte PNL Vaslui și trezorierul partidului, a fost cel care a intermediat întâlnirea dintre Bogos cu premierul Ilie Bolojan.

„Am luat act de demisia domnului Barbu în această dimineață. Consider acest gest unul normal, în condiţiile în care este cercetat într-un dosar penal și există și un control judiciar. ARF este o instituție vitală în procesul de dezvoltare al sistemului feroviar, motiv pentru care îmi doresc ca activitatea sa să nu fie umbrită de astfel de probleme. Nu comentez dosarul domnului Barbu, faptele nu au legătură cu ARF”, a declarat, pentru HotNews, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

A fost propus de Grindeanu

Mihai Barbu a fost numit șef al ARF în luna aprilie a acestui an, printr-o decizie a premierului de atunci Marcel Ciolacu, la propunerea ministrului Transporturilor de la acea vreme, Sorin Grindeanu.

Mihai Barbu este cercetat de procurorii DNA pentru săvârșirea a infracțiunii de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. DNA a anunțat joia trecută că împotriva acestuia a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar.

Blocul Național Sindical (BNS) ceruse deja public demiterea lui Barbu, acuzând că menținerea în funcție a unui oficial anchetat penal „pune sub semnul întrebării integritatea proiectelor derulate prin ARF”.

Anchetat de DNA

Liderul PNL Vaslui este acuzat de procurori că și-a folosit influența politică în favoarea omului de afaceri Fănel Bogos din Vaslui, care dorea îndepărtarea din funcție a unui director incomod. Mihai Barbu a fost cel care a intermediat întâlnirea dintre omul de afaceri Bogos și premierul Ilie Bolojan din 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria.



Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de Direcţia Naţională Anticorupţie că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin însă că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărei scop ar fi fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.

După ce DNA a anunțat că l-a pus sub control judiciar pe Mihai Barbu, PNL a transmis că l-a suspendat din toate funcțiile deținute în partid, inclusiv din cea de trezorier al PNL.