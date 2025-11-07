Ilie Bolojan, întrebat dacă e uzual să vină la Guvern colegi de partid cu afaceriști, după scandalul penal care lovește PNL. Explicațiile premierului despre întâlnirea cu Fănel Bogos

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, în studioul HotNews, despre întâlnirea pe care a avut-o la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos, arestat de DNA pentru șantaj și cumpărare de influență. Bolojan a nuanțat că „nu mi s-a solicitat nimic la această întâlnire, doar mi s-a prezentat un om”.

Bolojan a spus că, având în vedere funcția sa publică, se întâlnește tot timpul cu oameni și săptămânal cu oameni de afaceri. Potrivit premierului, întâlnirea pe care a avut-o la Palatul Victoria cu afaceristul vasluian Fănel Bogos, care a venit însoțit de șeful PNL Vaslui Mihai Barbu, a fost solicitată „pe motive politice”.

HotNews l-a întrebat pe Bolojan dacă poate avea încredere într-un om care imediat ce e numit trezorierul partidului se gândește cum să plănuiască discuții cu oameni de afaceri în biroul premierului.

„Haideți să nu facem o legătură. Când ești pe o funcție publică tot timpul te întâlnești cu oameni. Fiecare răspunde pentru faptele sale. Prin mecanisme interne când am văzut că domnul Barbu e pus sub control judiciar l-am suspendat din toate funcțiile. PNL respectă instituțiile juridice și, pe de altă parte, prezumția de nevinovăție. În această întâlnire solicitată pe motive politice, un om care ar putea candida, în afara de acest lucru nu mi s-a solicitat nimic la această întâlnire. Nu am făcut nimic. Doar mi s-a prezentat un om”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă e uzual să vină la guvern colegi de partid însoțiți de oameni de afaceri, premierul a răspuns:

„Nu este uzual. Săptămânal am întâlniri cu oameni de afaceri. Pot fi situații în care vin președinți de CJ sau primari care pot fi însoțiți. Una e să primești pe cineva care după poate face lucruri care nu sunt la locul lor și alta este să te izolezi”, a spus Bolojan.

„Dacă solicită o audiență, cabinetul verifică dacă poate primi. E nevoie de un dialog cu oamenii. Una este să primești pe cineva care după povestește cum a decurs întâlnirea, face lucruri pe care și le asumă și alta este să te izolezi”, a spus Bolojan, întrebat dacă, după această situație, un patron se poate întreba cum ajunge la premier.

„Când te întâlnești cu un om nu ai datele necesare să vezi ce a făcut în ultimii cinci ani de zile. Candidații pe care i-am propus au fost oameni cu parcurs în spate, care au generat încredere în comunitățile lor. Asta trebuie să facă fiecare partid. Se face cu oameni, acest filtru se face prin locuri. Nu pot face poliție la sute de oameni care se înscriu în partid. Ideal e să ai oameni care sunt seriosși, dar să fim realiști că la un număr mare de oameni în fiecare zi se poate întâmpla ceva. Nu poți schimba lucruri adunate în ani”, a spus Bolojan.