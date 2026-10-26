Cine sunt câștigătorii Astra Film Festival 2026. Vlad Petri a obținut premiul pentru cel mai bun documentar al competiției România

Cel mai important festival internațional de film documentar din România, Astra Film Festival, a anunțat câștigătorii ediției 2026. Printre laureați, filmul „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, de Vlad Petri, câștigătorul Competiției România. În cel de-al 33-lea an de existență, festivalul de la Sibiu a premiat filme care explorează relațiile de familie, memoria, apartenența, raportarea la trecut și felul în care oamenii își caută locul într-o lume în schimbare. Chiar dacă AFF2026 se încheie astăzi, evenimentul va continua online. Vor putea fi văzute pe teritoriul României inclusiv cinci dintre filmele premiate la AFF2026. Detalii: https://astrafilm.ro/festival/online.

Competiția România

Juriul Competiției România, care a reunit documentare realizate de cineaști români sau din Republica Moldova și care explorează realitatea din acest spațiu geografic și cultural, a avut de ales dintre nouă filme.

Premiul pentru cel mai bun documentar al competiției i-a revenit filmului „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată” (România, 2026), de Vlad Petri. „Filmul este o reflecție tulburătoare asupra mortalității, apartenenței și trecerii timpului. Cu umor, sinceritate și un ochi atent, În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată aduce un omagiu ritualurilor prin care o comunitate își însoțește morții și păstrează legăturile dintre cei care pleacă și cei care rămân”, se arată în motivația juriului alcătuit din Johannes Klein, Crăița Nanu și Audrius Stonys.

La aceeași categorie, premiul pentru cea mai bună regie i-a fost acordat lui Dragoș Turea („Pionul lui Lenin”, România, Republica Moldova – 2026), „pentru portretul plin de umor și vervă al unui om a cărui misiune de a îndepărta monumentele lui Lenin deschide o conversație mult mai amplă despre memorie, istorie și diferențele dintre generații”. Juriul mai notează că filmul explorează, „cu inteligență și căldură, felul în care o societate își negociază relația cu trecutul și cât de diferit continuă acel trecut să trăiască de la o generație la alta”.

O Mențiune specială i-a fost acordată filmului „Cum să vorbești cu Lydia” (Georgia, Germania – 2025), în regia lui Rusudan Gaprindashvili „un film care ne aruncă în mijlocul unei distopii a inteligenței artificiale”, potrivit juriului.

Europa Centrală și de Est

Competiția Central și Est-Europeană, care a prezentat documentare dintr-o regiune care a traversat în ultimele decenii transformări profunde, a fost jurizată de Csaba Bollók, Apostolos Karakasis și Irene Lusztig.

Din cele zece filme selectate pentru această competiție, premiul pentru cel mai bun documentar i-a fost acordat producției „Muntele” (Serbia, Franța, Muntenegru, Slovenia – 2026), de Biljana Tutorov, Petar Glomazić.

„Filmul ales se conturează, la prima vedere, ca povestea unei lupte curajoase pentru protejarea unui mod de viață tradițional, aflat în armonie cu natura. În esență însă, este portretul extraordinar al unei relații intense și pline de iubire dintre o mamă și fiica ei. Funcționând simultan pe aceste două planuri, filmul creează o împletire complexă între patrie și maternitate, punând într-o relație puternică violența asupra mediului și violența domestică”, au declarat membrii juriului.

Voci emergente ale filmului documentar

Competiția internațională Voci emergente ale filmului documentar a adus în prim-plan regizori la debut sau la primele lor lungmetraje documentare, celebrând îndrăzneala estetică, privirea proaspătă și curajul narativ al noii generații de cineaști documentariști. Au fost zece filme selectate, dintre care juriul, alcătuit din Christine Camdessus, Tue Steen Müller și Dorottya Zurbó, a ales trei producții câștigătoare.

Premiul pentru cel mai bun documentar i-a revenit „unui film extraordinar, intens și ludic, plin de soluții cinematografice inventive. Regizoarea privește realitatea fără să o judece, lăsând-o să se desfășoare firesc și întâmpinând-o cu umor și iubire. Este un omagiu adus umanității și demnității”: „Dacă porumbeii s-ar preface în aur” (Republica Cehă, Slovacia – 2026), de Pepa Lubojacki.

Cea mai bună regizoare a competiției a fost declarată Karin Penanen, autoarea filmului „Zile de contemplare” (Finlanda, Danemarca, Norvegia – 2025). „Suntem invitați într-o cercetare minuțioasă a operei artistice lăsate în urmă de unchiul dispărut al regizoarei. Aceasta folosește toate mijloacele limbajului cinematografic pentru a readuce la viață creația multiformă a artistului. În același timp, filmul ne oferă acces la dinamica intimă a unei familii finlandeze. Ceea ce începe ca o explorare a universului unui artist se transformă treptat într-un portret ludic al unui bărbat enigmatic, aflat în căutarea iubirii”, a motivat juriul.

La rândul lui, filmul „Din zori până în zori” (Spania, Franța – 2026), de Xisi Sofia Ye Chen, a obținut Mențiunea specială a competiției.

„Filmul oferă o incursiune rară în universul închis al diasporei chineze din Barcelona, printr-un portret intim și sensibil al fratelui mai mare al regizoarei. Zăbovind asupra detaliilor mărunte, texturilor și gesturilor aproape imperceptibile, camera observațională surprinde atât distanța dintre cei doi frați, cât și dorința lor de a se reapropia. Prin amintiri fragmentare și tăceri, descoperim experiența unei generații crescute în diasporă, adesea în absența părinților plecați la muncă”, potrivit motivației juriului, care a remarcat de asemenea „remarcabila capacitate de a exprima cu sensibilitate dinamica emoțională nevăzută dintre oameni, printr-un limbaj cinematografic subtil și poetic”.

DocSchool

Cele mai multe filme, 12, au fost selectate în competiția DocSchool, rezervată programelor de scurtmetraje documentare dedicate publicului tânăr și mediului educațional. Juriul, compus din Max T. Ciorbă, Andrew C. Evans și Marina Kostova, a acordat două distincții.

Premiul pentru cel mai bun documentar i-a revenit filmului „Spartane fără inhibiții” (Germania, Noua Caledonie – 2026), de Maud Mascré, despre care membrii juriului au spus că este „o călătorie care evită clișeele previzibile și pătrunde în universul unui grup divers de personaje, de vârste și din medii diferite, confruntate cu propriile nesiguranțe. Plasat pe o insulă mică, filmul spune o poveste intimă și autentică, explorând frământări interioare născute din experiențe profund personale. Drumul personajelor spre afirmare și încredere în sine se dezvăluie pe măsură ce acestea se pregătesc pentru spectacolul aniversar de burlesc, iar imaginea păstrează permanent în prim-plan intimitatea lor.”

Mențiunea specială a competiției i-a revenit lui Kartikeya Saxena pentru filmul „Amma, plâng girafele?” (Republica Cehă – 2026), „un film profund emoționant” și totodată „un film superb realizat, cu un design de sunet excepțional, care urmărește în paralel relația regizorului cu mama sa și universul interior al animalelor de la grădina zoologică”, se arată în motivația juriului.

Cinci filme premiate la AFF2026 pot fi văzute la Astra Film Online

Chiar dacă proiecțiile în săli se vor opri duminică, Astra Film continuă online. Până în 8 noiembrie, publicul de film documentar de pe teritoriul României poate vedea online, la un cost de aproximativ 5 lei pe film, cea mai mare parte a producțiilor din selecția oficială AFF2026. Între acestea, cinci dintre filmele premiate la AFF2026. Toate detaliile pe paginile social media ale festivalului și pe site: https://astrafilm.ro/festival/online.

Despre Astra Film Festival

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune din Europa. Festivalul este inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru European Film Awards. Astra Film Festival este un proiect cultural strategic al Ministerului Culturii, organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film. Festivalul se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu.

Articol susținut de Astra Film Festival