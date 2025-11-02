Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că au înjunghiat 10 oameni în tren, în Marea Britanie

Poliția britanică a furnizat mai multe informații despre atacul cu cuțitul din tren la mai bine de 14 ore de la incident.

Comisarul John Loveless de la Poliția Transporturi a declarat presei că atacul tren nu este considerat un incident terorist și că doi bărbați britanici au fost arestați sub suspiciunea de tentativă de omor.

„În termen de opt minute de la apelul la 999, doi bărbați au fost reținuți de poliție”, a declarat comisarul.

Este vorba despre un bărbat de 32 de ani, cetățean britanic de culoare, și un bărbat de 35 de ani, cetățean britanic de origine caraibiană, potrivit Sky News.

El adaugă că amândoi s-au născut în Marea Britanie și au fost arestați sub suspiciunea de tentativă de omor.

Dintre cele nouă persoane considerate a avea leziuni care le pun viața în pericol, patru au fost externate, iar două rămân în stare critică.

John Loveless nu a acceptat întrebări din partea presei. Cele mai recente informații despre incident le găsiți live pe HotNews.

Trenul circula pe o rută folosită de către navetiști pentru deplasarea între orașe importante, cum ar fi Londra, Sheffield, și alte localități din regiune. Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a spus că a mers pe această rută, cu câteva ore înainte de atac, pentru a ajunge acasă, în Rotherham.