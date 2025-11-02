Cu puțin timp înainte de atac, un ministru din guvernul britanic a mers cu trenul pe aceeași rută: Nu-mi pot imagina cât de șocați au fost pasagerii

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat în emisiunea Sunday Morning de la Sky News că nivelul de amenințare teroristă din Anglia rămâne neschimbat în ciuda atacului de sâmbătă seară.

Healey a dezvăluit că a călătorit cu un tren de pe aceeași rută cu doar câteva ore înainte de atacul care a șocat Marea Britanie.

„Acesta a fost ruta pe care eu și soția mea, Jackie, am mers cu doar câteva ore înainte de atac. Este ruta pe care o folosesc în fiecare săptămână pentru a ajunge acasă, în Rotherham, așa că nu-mi pot imagina cât de șocați și speriați au fost pasagerii”, a spus Healey.

Întrebat dacă atacul a schimbat nivelul de amenințare teroristă în Marea Britanie, oficialul a răspuns că nu și că acesta rămâne „substanțial”, ceea ce înseamnă că un atac este considerat „probabil”.

Healey a subliniat că evaluările preliminare nu indică existența unei amenințări mai ample, sugerând că atacul a fost un eveniment izolat.

Ancheta este în curs de desfășurare pentru a se înțelege pe circumstanțele care au condus la acest atac violent.

Ministrul britanic al Apărării a îndemnat, de asemenea, oamenii să „evite speculațiile” și să lase poliția să-și facă treaba.

Ruta pe care circula trenul în care a avut loc atacul este folosită de către navetiști pentru deplasarea între orașe importante, cum ar fi Londra, Sheffield, și alte localități din regiune.

10 persoane au fost înjughiate în tren sâmbătă seară iar poliția a arestat doi suspecți. Cele mai recente informații despre incident le găsiți live pe HotNews.