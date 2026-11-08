„Purta haine de tip militar și avea numeroase arme”. Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia și motivul său

Poliția l-a identificat pe bărbatul care a ucis sâmbătă șase oameni la Cracovia, al doilea cel mai mare oraș din Polonia, ca fiind un polonez în vârstă de 25 de ani. La momentul atacului, purta „îmbrăcăminte de tip militar” și deținea o armă de tip militar, au spus autoritățile, care au precizat că acesta nu era soldat, relatează BBC și Reuters.

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Autoritățile nu i-au confirmat numele, dar presa poloneză a scris că atacatorul se numește Michał O. L. Bărbatul a fost împușcat și arestat de poliție, au anunțat autoritățile sâmbătă, precizând totodată că alte trei cadavre au fost descoperite la domiciliul acestuia.

Presa poloneză a relatat că suspectul deținea un permis de port-armă și că e posibil ca armele să le fi luat din casa părintească. Locuința sa din Ostrowiec Świętokrzyski, un oraș situat la aproximativ 200 km de Cracovia, a fost percheziționată cu sprijinul poliției antiteroriste.

Un ministru a declarat că primele date din anchetă indică faptul că acesta a fost inspirat de „ideologii de extremă dreapta”. Ministrul l-a descris, de asemenea, drept un „ultranaționalist”, fără a oferi însă detalii suplimentare.

„Atacatorul purta haine de tip militar și a folosit arme militare. În vehiculul său au fost găsite, de asemenea, numeroase… arme și muniție”, a declarat Katarzyna Cislo, purtătoare de cuvânt a poliției locale, citată de Reuters.

Atacatorul a folosit o pușcă AR-15 și că deținea un permis de port-armă, a precizat, într-o intervenție la postul TVN 24, și purtătorul de cuvânt al poliției, Andrzej Fijolek.

Potrivit poliției, atacatorul este un cetățean polonez în vârstă de 25 de ani.

„Singurul autor cunoscut al incidentului se află în custodia poliției”, au adăugat aceștia într-o postare pe X. Nu au menționat un motiv pentru atacul armat.

A tras la întâmplare din mașină

Poliția a declarat că a început să primească sesizări în jurul orei 15:00, conform cărora un atacator a deschis focul dintr-o mașină și a tras la întâmplare asupra oamenilor aflați în piața din Cracovia, al doilea oraș ca mărime al Poloniei, o destinație turistică populară.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arătau oameni fugind în timp ce se auzeau focuri de armă și sirenele poliției răsunau.

Un alt videoclip arăta două persoane întinse pe pavajul pătat de sânge și trecători care încercau să le resusciteze. O a treia persoană zăcea nemișcată pe pământ în apropiere.

Autoritățile poloneze au declarat că patru femei și doi bărbați au fost uciși în atacul din centrul orașului. Alte șaptesprezece persoane, inclusiv doi polițiști și atacatorul, au fost rănite.