Cine sunt cele șapte persoane care și-au pierdut viața în accidentul din Timiș. Erau în drum spre Franța

Imagini dinainte de accidentul în care șapte persoane au murit în accidentul din Timiș Foto: captură video

Șapte persoane dintr-un microbuz, printre care șoferul, au murit după ce vehicul a lovit frontal pe contrasens un TIR. Publicația sportivă elenă Gazzetta anunță că în microbuzul implicat în tragedie se aflau 10 suporteri greci ai lui PAOK Salonic.

Publicația locală Opinia Timișoarei a relatat că în microbuz se aflau 10 oameni, deși acesta era de capacitate 8+1.

Ei se îndreptau spre Franța pentru a asista la meciul pe care PAOK, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, îl va disputa joi împotriva lui Olympique Lyon.

Imaginile video surprinse de pe o cameră de bord din autocisterna care este depășită de microbuz înainte de accident prezintă momentul tragediei. Microbuzul depășește autocisterna și încearcă să revină pe banda sa de deplasare, dar în cele din urmă șoferul virează spre stângă și lovește frontal un TIR aflat pe sensul opus.