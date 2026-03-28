Cine sunt houthi, aliații Iranului din Yemen care au intrat și ei în conflictul din Golf și ce ar putea să facă

La fix o lună de la izbucnirea conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, forțele houthi din Yemen au lansat rachete către Israel, această grupare aliniată cu Teheranul intrând pentru prima oară în războiul din Orientul Mijlociu.

Forțele houthi amenințaseră vineri că sunt „pregătite pentru o intervenție militară directă”, iar după câteva ore au spus că au lansat un val de rachete spre obiective militare din Israel, adăugând că operațiunile lor vor continua până când „agresiunea de pe toate fronturile va înceta”.

Bine înarmați și capabili să-și lovească vecinii din Golf, orice implicare a Houthi în conflict ar putea provoca perturbări majore în navigația maritimă din jurul Peninsulei Arabe, în contextul în care comerțul global se confruntă deja cu închiderea aproape totală a Strâmtorii Ormuz, notează Reuters.

Cine sunt houthi

Houthii sunt o mișcare militară, politică și religioasă condusă de familia Houthi și ce își au baza în nordul Yemenului. Aceștia fac parte din ramura Zaydi a islamului șiit.

Houthi au dus în trecut războaie de gherilă cu armata yemenită și apoi s-au întărit și au dezvolatat legături mai strânse cu Iranul după protestele „Primăverii Arabe” din 2011.

Profitând de instabilitatea din țară, grupul a capturat capitala yemenită Sanaa în 2014.

Militanți houthi la Sanaa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În anul următor, Arabia Saudită (țară dominant sunită) a condus o coaliție de state arabe într-o intervenție militară pentru a încerca să-i anihileze.

Houthi au demonstrat însă că dispun de capacități semnificative în ceea ce privește rachetele și dronele, atacând instalații petroliere și infrastructuri esențiale în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

După ani de lupte care au dus la una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, ONU a negociat în 2022 un armistițiu între părțile beligerante din Yemen, care se menține de atunci.

Atacurile din Marea Roșie

După atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, condus de gruparea militantă palestiniană Hamas, care a declanșat o campanie militară israeliană devastatoare în Gaza, Houthi au început să tragă asupra navelor care treceau prin Marea Roșie, afirmând că fac acest lucru în sprijinul palestinienilor.

De asemenea, au lansat drone și rachete asupra Israelului, care a răspuns cu lovituri aeriene asupra țintelor Houthi. Și SUA au lansat atacuri împotriva pozițiilor houthi.

Houthi și-au încetat atacurile în urma unui armistițiu negociat de SUA între Israel și Hamas în octombrie 2025.

De ce au intrat acum în război?

Pe 5 martie, liderul houthi Abdul Malik Al-Houthi spunea că grupul său era gata să lovească în orice moment.

„În ceea ce privește escaladarea și acțiunile militare, degetele noastre sunt pe trăgaci în orice moment, dacă evoluția situației o va impune”, a spus el într-un discurs televizat.

Suporteri houthi cu un tablou al liderului Abdul-Malik al-Huthi. Foto: Mohammed HUWAIS / AFP / Profimedia

Dar, spre deosebire de Hezbollah din Liban și de grupările armate irakiene, ei nu au făcut niciun anunț oficial privind aderarea la război. Vineri, gruparea Houthi și-a repetat avertismentul și apoi a anunțat că a atacat, Israelul confirmând că a fost lansată cel puțin o rachetă.

Doctrina religioasă a grupării Houthi nu aderă la liderul suprem al Iranului în același mod în care o fac Hezbollah și grupările irakiene.

În timp ce Iranul susține gruparea Houthi ca parte a „Axei Rezistenței” regionale, experții în Yemen afirmă că mișcarea este motivată în primul rând de o agendă internă, deși împărtășește o afinitate politică cu Iranul și Hezbollah.

SUA afirmă că Iranul a înarmat, finanțat și antrenat gruparea Houthi cu ajutorul Hezbollah. Gruparea Houthi neagă că ar fi un proxy al Iranului și susține că își dezvoltă propriile arme.

O forță imprevizibilă

Experții au opinii împărțite cu privire la cursul de acțiune pe care l-ar putea urma gruparea Houthi, cunoscută pentru caracterul său imprevizibil.

Unii diplomați și analiști cred că aceștia ar fi întreprins deja atacuri individuale asupra unor ținte din statele vecine.

Alții spun că Houthi și-au păstrat puterile pentru momentul oportun de a intra în conflict, în coordonare cu Iranul, pentru a exercita o presiune maximă.

Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz pentru exporturile de petrol și gaze din țările arabe din Golf și trecerea la o dependență puternică de Marea Roșie ar putea oferi o astfel de oportunitate.

După ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, houthii din Yemen ar putea bloca și circulația navală prin Marea Roșie ©

Bogdan Zhorov | Dreamstime.com

Gruparea a spus vineri că este pregătită să acționeze dacă alte țări se alătură Statelor Unite și Israelului în războiul lor împotriva Iranului sau dacă Marea Roșie este folosită pentru a lansa atacuri asupra Republicii Islamice.

Avertismentul mărește riscul escaladării conflictului regional, în special având în vedere capacitatea Houthi de a lovi ținte situate mult dincolo de Yemen și de a perturba rutele maritime din jurul Peninsulei Arabice, ceea ce ar sufoca comerțul global.