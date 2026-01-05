Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare de corupție la Înalta Curte. Jumătate din componența noilor completuri sunt judecători abia promovați la ICCJ

La Înalta Curte de Casație și Justiție a avut loc luni, 5 ianuarie, tragerea la sorți a magistraților care vor face parte din completurile de 5 judecători. Cei mai mulți dintre cei care vor judeca dosarele înalților demnitari sunt cunoscuți va fiind apropiați președintei Lia Savonea.

La fel ca anul trecut, la nivelul ICCJ s-au stabilit două completuri de 5 judecători în materie penală și două în materie civilă. Magistrații din cele patru completuri de 5 judecători au fost desemnați prin tragere la sorți, a transmis ICCJ într-un comunicat prin care face publică componența celor patru completuri.

În cele două completuri penale de 5 judecători, care vor judeca procesele în care sunt judecați demnitari, jumătate dintre magistrații desemnați nu au experiență la ICCJ fiind promovați la instanța supremă la sfârșitul anului trecut.

Astfel, din primul complet penal de 5 judecători vor face parte magistrații: Valerica Voica, Ioana Delia Lucaci, Luminița Criștiu Ninu, Isabel Tocan și Simona Cristina Crăciunoiu.

Al doilea complet de 5 judecători este format din: Ilie Dragomir, Eleni Cristina Marcu, Anca Barbu, Adina Adriana Radu, Paul Mihail Frățilescu, Ioana Delia Lucaci.

Judecătorii Ioana Delia Lucaci, Anca Barbu, Simona Cristina Crăciunoiu, Paul Mihail Frățilescu, Adina Adriana Radu au promovat la ICCJ în noiembrie 2025, potrivit platformei Juridice.

Apropiații Liei Savonea în completurile de 5

Exceptându-l pe judecătorul Ilie Dragomir, recunoscut pentru opinii separate în decizii din dosare care au stârnit controverse public, celelalte patru judecătoare cu state mai vechi în ICCJ trase la sorți în completuri penale de 5 judecători sunt cunoscute ca făcând parte din sfera președintei Lia Savonea. De numele lor sunt legate decizii în dosare importante.

Judecătoarele Eleni Cristina Marcu și Valerica Voica au făcut parte în 2023 din comisia de examinare care a dosarului privind promovarea Liei Savonea la ICCJ, potrivit Europa Liberă, în ciuda experienței limitate la instanța supremă.

Cele două judecătoare au fost promovate, în trecut, la ICCJ, în timp ce Lia Savonea era președinta CSM, for care decide la finele unor examinări în care fost implicată în mod direct și Lia Savonea – fostă șefă a CSM.

Fostă vicepreședintă a Curții de Apel Constanța, Eleni Cristina Marcu a promovat la ÎCCJ la începutul anului 2020. Marcu a fost unul dintre magistrații care a semnat scrisoarea şefilor de instanţe din 2019 care au condamnat protestele magistraţilor împotriva modificărilor aduse legilor Justiţiei.

Fostă președintă a Tribunalului Teleorman și președinte interimar al Curții de Apel București (în timp ce titulara Lia Savonea a fost aleasă membru CSM) judecătoarea Luminița Criștiu Ninu a fost și ea una dintre semnatarele scrisorii care condamnau magistrații ieșiți la proteste în 2019.

Luminița Criștiu Ninu a făcut parte din completuri care au pronunțat sentințe, amplu dezbătute în spațiul public. Spre exemplu, ea a făcut parte din completul care s-a opus arestărilor din dosarul Nordis. Iar recent a decis anularea condamnării la 6 ani de închisoare a fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță.

Promovată la ICCJ în 2024 de la Curtea de Apel București, judecătoarea Isabelle Tocan este cea care, alături de Valerica Voica, a decis scoaterea din completul care îl judeca pe fostul șef al Fiscului Șerban Pop a trei magistrați pe motiv că intenționau sesizarea Curții Europene de Justiție.

Cele două judecătoare au apreciat că gestul magistratelor Rodica Aida Popa, Oana Burnel şi Simona Elena Cîrnaru de a punerea în discuție sesizărea CJUE „este de natură să afecteze aparența de imparțialitate în soluționarea prezentei cauze”, potrivit soluției prin care a fost admisă recuzarea celor trei.