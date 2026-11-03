Kremlinul a confirmat că va participa la negocierile cu Ucraina și SUA de la Abu Dhabi

Kremlinul a confirmat marți că o delegație rusă va participa la Abu Dhabi, pe 10 și 11 noiembrie, la noi negocieri trilaterale cu Kievul și Washingtonul, în încercarea de a găsi o soluție diplomatică la conflictul din Ucraina, transmite AFP.

„Da, pot confirma această dată. O delegație rusă se va deplasa efectiv la Abu Dhabi, în zilele de 10 și 11 noiembrie, și va participa la negocierile trilaterale”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

Emisarul special american Steve Witkoff a anunțat luni că aceste negocieri vor avea loc în Emiratele Arabe Unite.

Dmitri Peskov a precizat că negociatorul Vladimir Medinski va conduce din nou delegația rusă, la fel ca în cadrul rundei anterioare de negocieri. Aceasta s-a desfășurat la începutul anului și a fost suspendată după războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Acest conflict din Orientul Mijlociu a eclipsat timp de câteva luni problema ucraineană în lista priorităților administrației americane.

Ultima întâlnire trilaterală între delegațiile rusă, ucraineană și americană a avut loc la jumătatea lunii februarie la Geneva, fără a se ajunge la o soluționare a conflictului declanșat de ofensiva rusă la scară largă din februarie 2022.

Soluționarea diplomatică a acestui război, cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, rămâne în impas.

Moscova cere în special ca armata ucraineană să se retragă complet din regiunea estică a Donetskului, lucru pe care Kievul îl refuză, considerând, printre altele, că acest lucru ar face țara vulnerabilă la noi atacuri rusești.

„Discuțiile se vor axa pe măsurile de securitate postbelice, reducerea tensiunilor, eforturile umanitare și următorii pași către pace”, a precizat luni Steve Witkoff pe rețeaua socială X.

El a precizat, de asemenea, că negociatorii americani se vor deplasa în cursul săptămânii la Bruxelles pentru a se întâlni cu „reprezentanții Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina”.