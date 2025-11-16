Cine va fi obligat să-și facă RCA la trotineta electrică: Primele estimări oficiale / Bolt și Lime spun că trotinetele lor sunt exceptate

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) estimează, într-un răspuns la solicitarea HotNews.ro, că „ar putea fi necesară încheierea asigurării RCA pentru un număr de aproximativ 7.500 – 30.000 de trotinete electrice”, imediat ce legea adoptată recent de Parlament va fi publicată în Monitorul Oficial. Pe de altă parte, oficialii Bolt și Lime spun că trotinetele lor nu vor avea nevoie de RCA pentru că nu depășesc greutatea de 25 kg și sunt limitate prin construcție să nu poată depăși viteza legală de 25km/h.

Plenul Camerei Deputaților, for decizional, a adoptat, în data de 22 octombrie, proiectul legii RCA prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii RCA și anumite trotinete și biciclete electrice, care acum nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării.

Proiectul de lege a fost promulgat joi de președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Ce trotinete și biciclete electrice vor avea nevoie de RCA

În noua lege RCA, care transpune o Directivă UE, termenul „vehicul” a fost redefinit astfel:

a) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h; sau

b) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h;

c) orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat la lit. a) sau b), indiferent dacă este cuplată sau necuplată;

d) tramvai”

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată, în precizările către HotNews.ro, că noile vehicule care vor trebui asigurate RCA ar putea fi:

trotinete electrice, biciclete electrice (eBikes);

segway-uri, monocicluri electrice și alte modele asemănătoare;

skateboard-uri electrice (hoverboard-uri);

anumite vehicule industriale și agricole motorizate;

alte vehicule pe două sau trei roți cu propulsie electrică/mecanică ce nu sunt vehicule „clasice” şi care depășesc una dintre condiţii.

„Obligația de asigurare pentru toate vehiculele care se încadrează în definiția de mai sus este instituită de la momentul publicării legii în Monitorul Oficial”, spune autoritatea.

Ce trotinete și biciclete electrice sunt exceptate

Trotinetele și bicicletele electrice a căror viteză maximă prin construcție nu depășește 25 Km/h nu trebuie înmatriculate și nu au nevoie de RCA, potrivit legislației actuale, notează autoritatea.

„Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Regulamentului (UE) nr. 168/2013, trotineta electrică este vehiculul cu două sau trei roți şi ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referinţă se află la o înălțime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 6 km/h, dar nu depăşeşte 25 km/h şi care este echipat cu motor electric. Conform definiției de mai sus, pentru a fi considerat trotinetă electrică, un vehicul nu trebuie să depășească viteza maximă constructivă de 25 km/h”, spune ASF.

„În ceea ce privește bicicletele electrice”, ASF precizează că, „în conformitate cu prevederile acelorași acte normative, bicicleta este vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor”.

„Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum şi bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri. Pentru aceste vehicule nu este necesară înmatricularea înregistrarea”, menționează autoritatea.

Pe de altă parte, atenționează ASF, „în cazul în care sunt identificate vehicule care constructiv pot fi asimilate vizual unor trotinete sau biciclete electrice, dar conform specificațiilor sau modificărilor aduse acestea au viteza mai mare de 25 km/h sau nu se încadrează în parametrii tehnici definiți, este recomandat ca proprietarul să se informeze asupra obligativității de a omologa, înregistra sau înmatricula vehiculul în vederea circulației pe drumurile publice, întrucât acesta corespunde unei alte categorii de vehicul. În acest caz este necesară și încheierea unei asigurări RCA”.

Câte trotinete electrice vor avea nevoie de RCA

HotNews.ro a întrebat ASF și câte trotinete și biciclete electrice estimează că vor avea nevoie de asigurare RCA obligatorie după intrarea în vigoare a noii legi.

„Conform informațiilor disponibile online românii achiziționează între 30.000 – 50.000 trotinete electrice anual, iar în perioada 2016 – 2021 au fost achiziționate peste 100.000 de trotinete electrice. Totuși însă, așa cum am arătat mai sus, pentru a fi considerat trotinetă electrică, un vehiculul nu trebuie să depășească viteza maximă constructivă de 25 km/h, ceea ce înseamnă că în termenul corect de trotinete electrice s-ar putea încadra doar acele vehicule (în sensul definiției din legislație pentru încheierea asigurării RCA) care au masă proprie mai mare de 25 kg şi o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h. Am putea estima, însă fără a avea date concrete, că până în 2025 ar fi putut fi achiziționate un număr de 150.000 – 200.000 de vehicule (care pot fi asimilate vizual unor trotinete sau biciclete electrice), dintre acestea un procent de 5-15% s-ar putea încadra la obligația de a avea o asigurare RCA. Astfel ar putea fi necesară încheierea asigurării RCA pentru un număr de aproximativ 7.500 – 30.000 de astfel de vehicule”, a comunicat ASF.

Mii de trotinete Bolt și Lime, exceptate de la RCA

HotNews.ro a contactat și reprezentanții Bolt și Lime aplicații mobile prin care românii pot în prezent să închirieze mii de trotinete în marile orașe din țară.

„Legea RCA transpune prevederile unei Directive europene. Trotinetele Bolt nu îndeplinesc criteriile menționate, deoarece nu depășesc greutatea de 25 kg și sunt limitate prin construcție să nu poată depăși viteza legală de 25km/h. Așadar, nu intră sub incidența noilor prevederi. Salutăm adoptarea acestor reglementări, care contribuie la creșterea siguranței și stabilesc un cadru mai clar pentru utilizarea trotinetelor care depășesc viteza de 25 km/h sau o anumită greutate, acestea fiind încadrate într-o categorie distinctă de vehicule”, au precizat pentru HotNews.ro oficialii Bolt.

La rândul său, Alexandru Coman, CEO-ul Lime în România, a declarat pentru HotNews.ro că „modelele pe care le avem astăzi operaționale nu cad sub incidenta noii legi”.

Aceste trotinete sunt asigurate. Ce bani poți primi în caz de accident

Pe de altă parte, românii care folosesc trotinetele electrice Bolt și Lime pot primi despăgubiri în caz de accidente, deoarece acestea sunt asigurate facultativ.

„În prezent, avem mii de trotinete operaționale în țară, iar Bolt oferă tuturor utilizatorilor care le folosesc două tipuri de asigurare: asigurare de accidente personale și asigurare de răspundere generală. Astfel, utilizatorii sunt asigurați în cazul unor potențiale răni grave cauzate de ei înșiși, precum și pentru daunele pe care le provoacă terților în timp ce merg cu trotinetele noastre. Toate trotinetele Bolt dețin asigurări, iar informațiile sunt publice”, au precizat reprezentanții Bolt.

Polița de asigurare personală împotriva accidentelor acoperă riscul de invaliditate permanentă sau de deces în cazul unui accident rutier. În primul caz, se pot acorda despăgubiri de până la 242.085 lei (rată determinată de gradul de invaliditate și peste pragul minim de invaliditate de 15 % rezultat în urma unui accident rutier). În caz de deces poate fi acordată o sumă forfetară de 242.085 de lei.

Polița de asigurare generală de răspundere civilă oferă despăgubiri pentru sumele pe care un beneficiar ar putea fi obligat prin lege să le plătească pentru: daunele produse direct în urma unui accident pe care l-a cauzat ori cheltuielile de judecată generate direct în urma unui accident. Despăgubirile care pot fi plătite sunt între un milion de euro și 14 milioane de euro per accident pentru orice perioadă de asigurare și pentru toate teritoriile incluse în această poliță în Europa.

Și trotinetele Lime sunt asigurate prin aceleași două tipuri de polițe, doar că asigurarea generală de răspundere civilă promite despăgubiri între 2 milioane de euro și 14 milioane de euro, în timp ce asigurarea personală împotriva accidentelor suma asigurată este de până la 50.000 de euro.

Când nu primești niciun ban într-un accident cu trotinete Bolt sau Lime

De aceste asigurări beneficiază persoanele înregistrate în aplicația Bolt, care închiriază trotinete în scop de transport personal, precum și persoanele (utilizatori permiși) care folosesc trotineta cu acordul explicit al unui utilizator înregistrat în aplicația Bolt.

Atenție! În toate cazurile, persoana trebuie să aibă vârsta minimă impusă de legile și actele administrative locale pentru a conduce respectiva trotinetă.

În plus sunt multe situații în care nu se acordă despăgubiri precum:

orice accident care nu este un accident rutier

utilizarea neautorizată a unei trotinete Bolt, inclusiv utilizarea improprie a datelor de autentificare ale unui client sau utilizarea comercială a trotinetei

orice utilizare a unei trotinete ce presupune transportul de pasageri

orice utilizare a unei trotinete ca urmare a consumului de alcool peste limita legală sau a consumului de droguri

într-un accident rutier cauzat intenționat de un beneficiar, ce rezultă în urma implicării acestuia într-o infracțiune.

Asigurările trotinetelor Bolt și Lime sunt furnizate de aceeași firmă AWP P&C SA, societate pe acțiuni guvernată de legislația franceză, parte din Allianz Partners Group.

Ce despăgubiri pot fi acordate în cazul trotinetelor cu RCA

Revenind la viitoarele asigurări RCA de care vor avea nevoie anumite trotinete și biciclete electrice, limitele minime de despăgubire, conform reglementărilor UE, sunt următoarele:

a) pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei;

b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 31.926.210 lei.”

Ce va trebui să faci într-un accident cu trotinetă cu RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară a mai precizat către HotNews.ro că procedura de despăgubire în cazul unui accident în care va fi implicată o trotinetă asigurată RCA nu se schimbă față de actuala legislație.

„Ca și până acum, persoanele prejudiciate se pot adresa asigurătorului persoanei vinovate sau propriului asigurător în cazul în care propriul contract de asigurare RCA acoperă și clauza de decontare directă”, spune ASF.

Fără constatare amiabilă

„În ceea ce privește încheierea unei constatări amiabile de accident prevederile legale nu sunt modificate condiții în care, aceste vehicule nu sunt excluse de la încheierea unei astfel de constatări amiabile. Totuși, ținând cont de faptul că accidentele în care sunt implicate astfel de vehicule au ca urmare vătămări corporale legislația nu permite în acest caz încheierea unei constatări amiabile de accident”, subliniază ASF.

Autoritatea mai spune că „nu recomandă încheierea unei constatări amiabile de accident atunci când este implicată o trotinetă electrică sau un vehicul similar întrucât au existat cazuri în care deși persoana implicată nu prezenta în mod evident o vătămare corporală aceasta a fost constatată ulterior, caz în care, conform legislației rutiere părăsirea locului accidentului fără acceptul autorităților constituie infracțiune”.