„Cine vrea independență față de SUA, să-și facă mai întâi temele”. Germania cere Franței să taie din alte cheltuieli pentru a finanța apărarea

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat luni că Franța trebuie să aloce mai multe fonduri pentru apărare, chiar dacă acest lucru ar presupune reducerea altor tipuri de cheltuieli. Comentariile lui Wadephul riscă să alimenteze tensiunile deja existente între Berlin și Paris, într-un moment în care cancelarul Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron s-au confruntat deschis pe teme precum comerțul sau împrumuturile comune la nivel european, potrivit Politico.

Oficialii germani au criticat tot mai des poziția lui Macron, care vorbește insistent despre necesitatea ca Europa să își consolideze autonomia strategică față de Statele Unite, însă, în opinia lor, nu susține această retorică printr-o creștere suficient de fermă a cheltuielilor pentru apărare.

„Macron vorbește în mod repetat, și pe bună dreptate, despre obiectivul nostru de a consolida suveranitatea europeană. Cine vorbește despre acest lucru trebuie să acționeze în consecință și în propria țară. Din păcate, eforturile din Republica Franceză au fost până acum insuficiente pentru a atinge acest obiectiv”, a declarat Wadephul pentru postul public de radio din Germania, într-un interviu acordat luni.

„Europa mai are mult de lucru”

Wadephul a cerut Parisului să renunțe la apelurile pentru euroobligațiuni, respectiv la un mecanism de împrumut comun la nivelul UE, pentru finanțarea cheltuielilor de apărare. În schimb, guvernul francez ar trebui să identifice reduceri în alte domenii pentru a crea spațiu fiscal, a argumentat ministrul german de Externe.

„De aceea, cerem Franței să facă ceea ce facem și noi aici, prin discuții dificile, pentru a crea capacitate de investiții, inclusiv în sectorul social, să adopte una sau două măsuri de austeritate, să realizeze economii și în alte domenii, astfel încât să existe marja necesară pentru a atinge obiectivul esențial al consolidării capacității europene de apărare”, a spus Wadephul.

El a afirmat că aceeași lecție este valabilă pentru toate statele europene și le-a îndemnat să pună în aplicare obiectivul NATO privind cheltuieli pentru apărare de 5% din produsul intern brut până în 2035, așa cum s-a convenit anul trecut.

„Cine vorbește astăzi despre independența față de SUA trebuie mai întâi să-și facă temele. Iar Europa mai are încă mult de lucru în această privință”, a spus ministrul german de Externe.

Reacție de la Paris: „Bugetul apărării s-a dublat”

Deși tensiunile dintre Macron și Merz pe tema cheltuielilor și a apărării nu sunt noi, sfaturile nesolicitate ale lui Wadephul privind modul în care ar trebui Franța să își gestioneze bugetul nu au fost bine primite la Paris.

„Aș dori să reamintesc faptele. În 2017, Franța și-a majorat bugetul apărării. De atunci, acesta s-a dublat”, a declarat un oficial din Ministerul francez al Economiei, sub protecția anonimatului, potrivit practicii guvernamentale, ca reacție la comentariile lui Wadephul. „Suntem convinși că o ambiție franco-germană puternică este absolut necesară pentru apărarea europeană”, a continuat acesta.

Tensiunile apar într-un moment deosebit de sensibil, la doar câteva zile după ce Friedrich Merz a declarat, la Conferința de Securitate de la München, că a avut discuții preliminare cu președintele francez privind un posibil mecanism european de descurajare nucleară.

Berlinul nu deține arme nucleare proprii și, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de fiabilitatea garanțiilor de securitate oferite de SUA, privește tot mai mult către Franța, care dispune de arsenal nuclear. În același timp, Germania dorește să mențină alianța cu Statele Unite, în măsura posibilului.

Wadephul a avertizat luni împotriva ideii de a pune sub semnul întrebării alianța transatlantică.

„Recomand cu tărie să oprim aceste dezbateri acum, să încetăm să mai punem la îndoială alianța și coeziunea NATO, în condițiile în care nimeni la Washington nu le contestă”, a spus el. „Fără umbrela nucleară a SUA, fără informațiile furnizate de serviciile americane, suntem lipsiți de apărare.”

Potrivit datelor NATO, Franța ar urma să aloce în 2025 aproximativ 2,05% din PIB pentru apărare. Germania, care în anii de dinaintea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina cheltuia relativ puțin pentru apărare, este pe cale să ajungă la 2,4% din PIB, conform datelor guvernamentale.