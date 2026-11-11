„Cineva minte”. Reacțiile magistraților nominalizați la Cotroceni după ce au fost cercetați disciplinar și chemați de Nicușor Dan să demonstreze că au dreptate

„Bătălia pe care au dus-o mulți magistrați este pentru dreptate, pentru adevăr, nu pentru a fi pe placul unora sau altora. Până acum, am pierdut toate luptele, ultima fiind consfințită chiar marți seară”, spune procurorul CSM Claudiu Sandu. Reacția sa și a celorlați doi magistrați numiți la Cotroceni, cărora Nicușor Dan le-a cerut să îi aducă „justificarea că ei au dreptate”.

Președintele Nicușor Dan a susținut în conferința de presă, atunci când a fost întrebat de ce a tăcut atunci când magistrații care au vorbit despre problemele din justiție au fost șicanați de Inspecția Judiciară, că aceștia nu i-au adus la cunoștință eventualele abuzuri.

„Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie, cu un extras din plângerea lor față de CSM, cu ce a spus CSM și cu justificarea că ei au dreptate. Eu n-am văzut asta”, a răspuns președintele Dan, atunci când jurnalistul Sebastian Zachman a dat exemplul a trei magistrați cercetați de Inspecția Judiciară: Laurențiu Beșu, Sorina Marinaș și Claudiu Sandu.

Jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu i-a spus președintelui Nicușor Dan că unul dintre magistrații indicați, Sorina Marinaș, a făcut acest lucru și l-a întrebat dacă știe despre acest demers. „Nu am cunoștință dacă le-a transmis. Sigur au fost văzute de colegul meu, dar eu nu am avut această dezbatere cu dumnealui”, a răspuns Nicușor Dan.

Sorina Marinaș: „Să vedem cine minte și de ce”

Sorina Marinaș este unul dintre judecătorii care în decembrie 2025 au semnat scrisoarea de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție capturată” și este cunoscută pentru reacțiile critice față de problemele din sistemul de justiție.

Inspecția Judiciară a declanșat, în ultimul an, două acțiuni disciplinare împotriva judecătoarei de la Curtea de Apel Craiova. Prima dată, pentru că a vorbit public, în contextul fenomenului femicidului, despre despre condamnarea definitivă într-un dosar de violență domestică pe care îl judecase. A doua doua oară, după ce a semnalat vicii de procedură în cazul comisiei constituite la Curtea de Apel Craiova la concursul de promovare a judecătorilor. Inspecția Judiciară a acuzat-o de „presiuni și amenințări”.

La scurt timp după conferința de presă a președintelui Nicușor Dan, Sorina Marinaș a reacționat pe Facebook. Ea a indicat data la care i-a comunicat președintelui, printr-un consilier, dosarul privind declanșarea cercetării disciplinare împotriva sa.

„L-am ascultat și eu pe președintele României spunând că magistrații nu l-au informat despre presiunile la care sunt supuși. Eu fiind una care l-a informat chiar pe 19 octombrie 2026, printr-un consilier, și i-am trimis și tot dosarul disciplinar.

Deci, fie consilierul nu l-a informat „complet și corect” așa cum m-a asigurat, fie…well, cineva minte. Să vedem cine minte și de ce”, a scris Sorin Marinaș, subliniind că are dovezi pentru ceea ce susține.

Contactată de HotNews, Sorina Marinaș a spus că, în opinia sa, problema presiunilor Inspecției Judiciare putea fi dezbătută în plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Dacă președintele Nicușor Dan și-ar fi exercitat atribuțiile și ar fi participat la ședințele CSM, așa cum prevede legea.

„În măsura în care a constatat deja că Iinspecția Judiciară își exercită abuziv atribuțiile, aspect reținut și de raportul Rule of Law al Comisiei Europene, publicat la data de 17 iulie 2026, având competența legală de a prezida ședințele plenului, putea propune suplimentarea ordinii de zi și putea pune în discuție toate aceste probleme.

Faptul că nu procedează de această manieră și se rezumă la a ține conferințe de presă înseamnă că își golește de conținut atribuția legală”, a declarat Sorina Marinaș.

Procurorul Claudiu Sandu: „Cei care ar trebui să constate și să sancționeze un eventual abuz sunt tocmai cei care îl comit”

Procurorul CSM Claudiu Sandu, cel de-al treilea magistrat nominalizat în conferința de presă de la Cotroceni, este și el vizat de o anchetă a Inspecției Judiciare pentru afirmațiile critice publicate pe Facebook, în ultimele luni, la adresa conducerii justiției.

Sandu îi transmite președintelui Dan, într-un mesaj postat pe Facebook, că „există două hotărâri judecătorești care consfintesc irevocabil abuzuri ale Inspecției Judiciare, ale CSM și ale justitiei din România împotriva unor magistrați sau împotriva unor simpli oameni plătitori de impozite”.

El a indicat hotărârea CEDO în cazul fostului judecător Cristi Danileț, „în care este stabilit un abuz al Inspecției Judiciare și al Secției pentru Judecători a CSM împotriva unui judecător”, și hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, privind problematica prescripției,. Prin această decizie s-a stabilit că „ Înalta Curte de Casație si Justitie a creat un risc sistemic de impunitate a infractorilor”.

„Am auzit în aceasta seară că domnul presedinte nu a primit nicio dovadă a existenței vreunui abuz împotriva vreunui magistrat. Și pot să îi spun ca nu va exista o asemenea dovadă. Nu atâta timp cât legea este scrisă pentru a crea și proteja centre de reflecție în sistemul judiciar. Ceea ce spune președintele este un nonsens.

Cei care ar trebui să constate și să sancționeze un eventual abuz sunt tocmai cei care îl comit. Cum ar putea sa meargă un magistrat sa spună: „uitați domnule președinte, tocmai am fost sancționat și acestea sunt motivele pentru care sancțiunea este incorectă”. Nu ar putea fi acuzat, acel magistrat, că este subiectiv, că își apară propria versiune? Dar cand un abuz este constatat de CEDO sau CJUE, ce am făcut pentru a-l corecta? Nimic”, a scris Claudiu Sandu.

Magistratul spune că a intrat în „lupta publică” atunci când a constatat că „statul de drept este distrus de politicieni și atunci când a constatat că oameni care au făcut ceva pentru justiția din țara asta erau hărțuiți de cozi de topor”.

„Cred ca am uitat prea repede cum infama SIIJ a încercat să o aresteze la Laura Kovesi. Atunci s-au opus Secția pentru procurori și judecători valoroși de la Înalta Curte. Astăzi am fi în alt film.

Dar nu am luptat pentru un beneficiu personal, ci pentru că nu suportam ca munca mea sa fie aruncată la gunoi de niște politruci”, a adăugat procurorul CSM.

Claudiu Sandu invocă și „crearea unei dictaturi absolute în vârful sistemului judiciar”.

El dă exemplul celor doi judecători de la Curtea de Apel Pitești, sancționați zilele trecute de CSM, pentru modul în care au motivat condamnarea fostului ministru Daniel Chițoiu.

„Nimeni nu poate fi forțat să renunțe la demnitatea lui. Cu toate acestea, multe dintre acțiunile conducerii Inspecției Judiciare conduc chiar în această direcție.

Să ne amintim cum s-a sesizat IJ împotriva judecătorilor care au apărut în materialul Recorder, cum a acționat în cazul acestora și să ne amintim în contrapartidă cum a acționat IJ în cazul altor magistrați care, spre exemplu, încercau sa convingă o denunțătoare să renunțe la acțiunea sa ademenind cu o funcție la un tribunal. Asaltul si presiunea pusă de Inspectia Judiciara are exact acest scop. Să convingă magistratul să renunțe la demnitate si sa accepte decizii stabilite în centre de reflecție”, mai scrie Claudiu Sandu.

„Până acum, am pierdut toate luptele”

Procurorul CSM amintește că mai mulți magistrați i-au comunicat președintelui Dan problemele reale din Justiție, la întâlnirea din decembrie 2025, după apariția documentarului recorhder „Justiți capturată”.

„Ce au primit pentru acest curaj cred că vedem cu toții. Eu nu mă simt dator să prezint domnului președinte nici o explicație.

Bătălia pe care au dus-o mulți magistrați și pe care au fost clădite cariere politice este o bătălie pentru dreptate, pentru adevăr, nu pentru a fi pe placul unora sau altora.Până acum, am pierdut toate luptele, ultima fiind consfințită chiar în seara asta. Dar poate într-o zi vom deschide ochii”, a conchis Claudiu Sandu.

Reacția lui Laurențiu Beșu

Laurențiu Beșu, fost judecător al Curții de Apel București (CAB), în prezent procuror, este magistratul împotriva căruia Inspecția Judiciară a declanșat o cercetare disciplinară după ce a acuzat în documentarul Recorder fapte grave petrecute la Curtea de Apel București. Mai exact, schimbarea completurilor de judecată în dosarele „sensibile”.

În urmă cu o săptămână, Secția pentru judecători a CSM a anunțat că prin declarațiile făcute în documentarul Recorder fostul judecător „a încălcat secretul deliberării, săvârșind o abatere disciplinară cu intenție indirectă”. CSM a decis să nu îi aplice nicio sancțiune, pe motiv că în prezent Beșu este procuror. Laurențiu Beșu, devenit între timp procuror la Parchetul Giurgiu, a criticat concluziile CSM, spunând că fapta imputată nu există.

Întrebat de HotNews despre afirmațiile președintelui Nicușor Dan, procurorul Beșu a afirmat:

„Ar fi foarte multe de spus, dar în final este de necomentat”.