Ciolacu anunță că pregătește o reuniune comună, la București, cu guvernul israelian, la care l-a invitat și pe Netanyahu

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat duminică pregătirea unei reuniuni comune a guvernelor României și Israelului, care va avea loc la Bucureşti și la care l-a invitat pe premierul Benjamin Netanyahu.

„România şi Israelul împărtăşesc o relaţie de importanţă strategică, iar solidaritatea face parte din legăturile noastre”, a scris Ciolacu, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Vom continua eforturile noastre comune de promovare a păcii şi securităţii şi de implementare a diferitelor proiecte economice şi de securitate pe care le-am convenit cu premierul Netanyahu. De asemenea, vom lucra la pregătirea reuniunii comune a guvernelor noastre care va avea loc la Bucureşti, la care l-am invitat pe premierul israelian să participe”, a adăugat șeful guvernului.

Romania and Israel share a relation of strategic importance and solidarity is part of our bonds. We will continue our joint efforts to promote peace and security and implement the different economic & security projects I agreed with PM @netanyahu. We will also work to prepare the…