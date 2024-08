Ciolacu, noi critici pentru ministrul de Finanțe: Nu putem să mai trăim așa, ca unii să plătească și alții să nu plătească

Premierul Marcel Ciolacu a susținut joi la Bruxelles că ministrul de Finanțe trebuie să ia măsuri pentru colectarea arieratelor (plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile) care au ajuns la 175 miliarde de lei, pentru reducerea deficitului bugetar. „Nu putem să mai trăim așa, ca unii să plătească și alții să nu plătească. Nu pot să cer să vin cu taxe noi cât timp am arierate de aproape 8% din PIB de colectat. Nu pot sa cer să vin cu taxe noi atâta timp cât am 10% din PIB evaziune fiscală”, a spus Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a propus joi în discuția cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, un nou acord de reducere a deficitului bugetar la 3% din PIB în următorii 7 ani.

Ciolacu, despre reducerea deficitului bugetar: „Nu cred că vom veni cu creșteri de taxe”

În conferința care a urmat acestei întâlniri, Ciolacu a fost întrebat ce măsuri va lua Guvernul pentru reducerea acestui deficit.

„Eu nu cred că vom veni cu măsuri de creșteri de taxe, cum nu am venit nici în 2024, nici în 2025”, a spus premierul.

Acesta a amintit că în fiecare luni se întâlnește cu ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, pentru a discuta pe această temă, subliniind că a observat nivelul ridicat al arieratelor de colectat.

„Suntem la 175 de miliarde arierate de colectat. Eu înțeleg și această rezistență și la digitalizare, înțeleg mai ales oamenii de afaceri și companiile corecte că, până când se închid toate imperfecțiunile sistemului, să fie nemulțumite, de aceea mereu i-am cerut (n.a lui Boloș) un dialog mult mai apropiat de oamenii de afaceri și patronate”, a spus Ciolacu.

„Dacă ai ajuns la arierate la 175 de miliarde trebuie să iei măsuri”

Premierul a spus că nu vrea să sune a reproș către ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, dar că acesta trebuie să ia niște măsuri în acest sens.

„Dacă ai ajuns la arierate la 175 de miliarde trebuie să iei anumite măsuri, dar nu măsuri de urmărire sau să bagi oamenii în pușcărie. Nu se poate să avem oameni corecți care își plătesc taxele și impozitele și oameni care întotdeauna găsesc portițe de a nu plăti taxe și impozite și de a face evaziune fiscală”, a spus Ciolacu.

Acesta a dat exemplu SUA, unde Fiscul este foarte temut.

„În SUA, Fiscul este cel mai puternic. Dacă unui american îi este frică de ceva îi este frică de Fisc. Nu putem să mai trăim așa, nu putem ca unii să plătească și alții să nu plătească. Nu pot să cer să vin cu taxe noi cât timp am arierate de aproape 8% din PIB de colectat. Nu pot să cer să vin cu taxe noi atâta timp cat am 10% din PIB evaziune fiscală. Nu pot să cer să vin cu taxe noi când am cel mai mare gap de TVA”, a declarat premierul.

Premierul va discuta luni cu oamenii de afaceri pe tema măsurilor fiscale

Marcel Ciolacu a anunțat că se va întâlni luni cu patronatele cu care „va discuta perspectiva în anul 2025 a eventualelor măsuri fiscale”.

„Eu cred că prin organizare și mai multă onestitate și prin digitalizare și închiderea portițelor – câteodată legale – de optimizare fiscală, putem depăși acest moment fără să facem mari modificări”, a declarat Ciolacu.

Premierul a admis însă că urmează însă o reformă fiscală cu o perspectivă pe termen mediu, aspect prevăzut în cererea de plată nr 4 din PNRR, în jalonul 207.

„Acele măsuri se vor discuta în primele 6 luni din 2025, ca să aibă efect în anul 2026”, a spus premierul, care a subliniat că va exista o dezbatere publică în acest sens.

Despre reducerea cheltuielilor bugetare: Cu adevărat nu mai putem întinde angajații la stat. A fost suficient

Liderul PSD a admis că pentru reducerea deficitului este nevoie de reducerea cheltuielilor bugetare, măsuri care vor fi prezentate în Coaliție de către ministrul de Finanțe.

„Cu adevarat avem și componenta de reduceri de cheltuieli din zona bugetară și acolo mai mult ca sigur se va veni cu ordonare a plăților. Nu mai putem să cheltuim bani de dragul de a-i cheltui sau pentru că încă îi mai avem în cont, pe orice ne trece prin cap. Și acolo, împreună cu domnul ministru, vom merge în cadrul Coaliției și vom lua hotărâre cu ce măsuri se vine de reducere a cheltuielilor din zona bugetară”, a spus Ciolacu.

Premierul a susținut că pentru prima oară nu a mai crescut numărul de angajați la stat, după ce 20.000 de șefi și ordonatori de credite au ieșit din sistemul bugetar.

Ciolacu a mai spus că nu se poate veni cu măsuri radicale de genul unor tăieri de 20% la toată lumea, în condițiile în care o treime dintre bugetari sunt profesori, iar restul până la jumătate lucrează în sistemul sanitar.

Trebuie o gândire foarte clară. Din punctul meu de vedere și a specialiștilor cu care lucrez, avem o perspectivă și cred că România se va așeza așa cum este corect. Cu adevărat nu mai putem întinde angajații la Stat. A fost suficient”, a mai spus acesta.