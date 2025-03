Ciolacu vrea un trimis special în SUA. „O persoană comună a Preşedinţiei și Guvernului până când se pune problema schimbării ambasadorului”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu susţine că ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, este „un diplomat remarcabil”, însă spune că modul în care au decurs regulile diplomaţiei până nu demult în relaţia cu Statele Unite ale Americii s-au schimbat nu numai pentru România, ci şi pentru statele europene. Întrebat dacă e cazul ca unii dintre diplomaţi să fie schimbaţi, Ciolacu avansează ideea unui trimis special al Guvernului şi Preşedinţiei la Washington, relatează News.ro.

„Lămuririle (cu privire la menţinerea vizelor pentru cetăţenii români care călătoresc în SUA – n.r.) trebuiau să vină în primul rând prin ambasadorul României de la Washington. Nu au venit aceste lămuriri. Acum e şi o reaşezare a administraţiei Trump, e un alt mod de lucru, se schimbă lumea (…) şi încă toate instituţiile nu au început să funcţioneze cum era tradiţional. Domnul Hurezeanu e un diplomat remarcabil, haideţi să fim corecţi, eu nu l-am criticat vreodată pe domnul Hurezeanu. Un ambasador de excepţie, iar când a fost făcută numirea domniei sale a fost într-un anumit context, între timp toate regulile diplomaţiei pe care le cunoşteam şi care funcţionează în Europa nu funcţionează la fel cu administraţia preşedintelui Trump”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la Antena 1.

El a spus că în mod „categoric” există comunicare între autorităţile de la Bucureşti şi cele de la Washington, arătând că administraţia Trump are o altfel de abordare faţă de Europa în general.

Întrebat dacă se pune problema revocării din funcţie a ministrului de Externe sau a ambasadorului României la Washington, Ciolacu a declarat că este nevoie de un dialog cu autorităţile americane înainte de luarea unei astfel de decizii.

„Nu sunt expert în schimbări de ambasadori. Dacă chemi un ambasador, s-ar putea să fie interpretat într-un anumit fel, deci trebuie să existe înainte un dialog între Administraţia Prezidenţială şi Departamentul de Stat, respectiv cu secretarul de stat, cu domnul Rubio. Până se fac astfel de demersuri, că nu poţi să le faci peste noapte (…), sunt nişte reguli pe care trebuie să le respectăm. Eu cred că, cu adevărat, se impune a exista un trimis special, sau cu o titulatură găsită atât din partea instituţiei prezidenţiale, cât şi din partea Guvernului României, găsită o persoană comună care să aibă acest atribut până când se va pune problema de schimbare de ambasador sau alte schimbări”, a adăugat Ciolacu.

El a dat exemplul Israelului care a avut ca ambasador un cetăţean american, care a studiat în SUA.

Citește și VIDEO Ciolacu va discuta cu Bolojan despre posibila schimbare a lui Emil Hurezeanu de la Externe: Este nevoie de o altă dinamică în relația cu SUA

Ciolacu: „Să începi să înjuri America pentru anumite mofturi, că au tăiat banii lui Soros…”

Premierul Marcel Ciolacu a mai declarat miercuri seară la Antena 1 că decizia de suspendare a ridicării vizelor pentru cetăţenii români care vor să călătorească în SUA are legătură directă cu noua politică a administraţiei de la Washington privind imigraţia.

„În urmă cu un an şi jumătate (…) am îndeplinit toate cerinţele tehnice ale administraţiei Biden din acel moment, împreună cu doamna ambasador, fiind chiar proiectul domniei sale de suflet. Alte 43 de state beneficiază de Visa Waiver, România este singurul stat în care nu a început programul să se deruleze, de aceea acest anunţ vizează numai România. Este un anunţ care categoric are un miez în noua politică a administraţiei Trump în ceea ce priveşte imigraţia. Am văzut cu toţii la CNN măsuri luate de administraţia Trump în ceea ce priveşte imigraţia, în acest context este. Noi suntem iarăşi în context electoral, nu am terminat anul 2024, ne-au trebuit alegeri şi în 2025 şi normal că se interpretează în fel şi chip. Aşteptăm cu toţii noile cerinţe tehnice pe care trebuie să le implementăm”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a dat asigurări că autorităţile române îşi vor „face treaba în continuare”.

Ciolacu a subliniat că este nevoie de continuarea parteneriatului între România şi SUA.

„Eu vreau să fiu foarte clar: securitatea României este dependentă de parteneriatul cu SUA şi apartenenţa României la NATO. Să începi să înjuri America pentru anumite mofturi, pentru că au tăiat banii lui Soros, pentru că anumite structuri funcţionau în anumite state, inclusiv în România, într-un anumit fel, mi se pare un pic de nepatriotism, să fiu elegant. Practic, securitatea României este cea mai importantă”, a susținut Marcel Ciolacu.