Mutarea făcută de Ciprian Ciucu împotriva măsurii controlului judiciar impusă de DNA

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat vineri măsura controlului judiciar impusă de DNA. Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție, fiind acuzat de luare de mită în perioada noiembrie-decembrie 2025.

Primarul Ciucu a contestat la Tribunalul București măsura impusă joi de DNA. Tribunalul va judeca contestația pe 24 iunie, potrivit Agerpres.

Ciprian Ciucu a fost plasat joi sub control judiciar de către procurorii anticorupție, într-un dosar penal în care este acuzat de luare de mită, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6, a anunțat oficial DNA.

Primarul Capitalei este acuzat de DNA că a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Acuzațiile aduse de DNA

Este vorba despre două dosare, iar în cel de la care s-a pornit sunt vizați oameni de afaceri care au încercat să dea mită 100.000 de euro unor funcționari de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ei au dat mită 50.000 de euro, iar în momentul în care au intenționat să dea tranșa a doua de bani au fost prinși în flagrant, în luna aprilie. Mita era dată cu scopul de a finaliza favorabil verificări care îi vizau, făcute de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În acest dosar, au fost arestate două persoane.

Din acest dosar, a fost declanșat, în decembrie 2025, un alt dosar care vizează activitatea lui Ciucu, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6. Trei oameni de afaceri sunt acuzați că i-au dat mită primarului pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru un proiect imobiliar în București.

În schimbul autorizației, oamenii de afaceri i-au oferit lui Ciucu servicii de publicitate în perioada campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, acuză DNA.

Cei trei oameni de afaceri au fost plasați și ei sub control judiciar – doi dintre ei pentru dare de mită, iar al treilea pentru complicitate la dare de mită.

Ciucu: „Sunt nevinovat”

Ciprian Ciucu a fost audiat timp de peste două ore de procurorii anticorupție, iar la ieșirea de la DNA a spus că este nevinovat și că contestă acuzațiile aduse.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc, le contest”, a declarat Ciucu.

El a precizat că nu intenționează să demisioneze de la Primăria Capitalei.

Ciucu nu are interdicția de a-și exercita funcția, pentru că faptele de care este acuzat ar fi fost comise în calitate de primar al Sectorului 6.

Ciprian Ciucu este prim-vicepreședinte PNL și face parte din grupul liberalilor care îl susțin pe actualul președinte al partidului, premierul demis Ilie Bolojan.

Duminică, PNL are un congres extraordinar convocat de Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan i-a încredințat liberalului Adrian Veștea mandatul de formare a noului Guvern, fără a consulta partidul. Decizia luată de șeful statului a fost contestată de Bolojan și Ciucu.

