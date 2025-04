Ciprian Ciucu a dat în judecată MApN, acuzând că „și-a dat singur autorizație” pentru construirea unui „hotel cu circuit închis”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță că a dat în judecată Ministerul Apărării și că a atacat autorizația de construire pentru un hotel „cu circuit închis” care ar urma să fie edificat în Drumul Taberei, notează Agerpres.

„Ministerul Apărării și-a dat singur autorizație de construire pentru terenul de vizavi de parc, în Drumul Taberei. Am avut niște discuții cu ceva generali acum vreo trei-patru ani, pentru că voiau să facă acolo un hotel. Un hotel cu front stradal, chiar vizavi de Piața Moghioroș, unde era patinoar pe vremuri. Evident că eu nu le-aș fi emis niciodată acea autorizație de construire. Vă anunț în premieră că i-am dat în judecată. Am atacat autorizația de construire”, a spus Ciucu, miercuri, în ședința Consiliului Local Sector 6.

El a menționat că Ministerul Apărării, conform legii, poate să își elibereze autorizații de construire doar pentru chestiuni de securitate națională. Pe de altă parte, în acest caz, este vorba o bază sportivă „cu circuit închis”, a precizat edilul.

„Am încercat să oprim construirea, dar nu am reușit în instanță. Nu am vrut să scot oamenii în stradă, dar evident că acel teren trebuie să revină cumva Sectorului 6. Nu am suficientă putere politică în acest moment. Nu știu dacă o să am vreodată. (…) Mi-e frică la modul real și sper, cât o să am un un cuvânt de zis în această coaliție, să nu se bugeteze vreun hotel acolo. Propunerea noastră a fost de bun simț: Nu vă negăm dreptul de a construi un hotel, dar hai cumva să colaborăm. Faceți-l acolo unde vreți să faceți baza sportivă acum, mai în spate. Dați-ne nouă partea din față să o amenajăm, să fie cumva unitar cu piața și cu parcul un spațiu larg deschis, pentru oameni, să fie accesibil oamenilor din Sectorul 6, nu doar gradaților militari. Asta era viziunea. Am bătut la uși închise. M-am dus și la Ciucă”, a spus Ciucu.

El a mai precizat că au început „timid” lucrările de construire, dar nu la hotelul propriu-zis. Primarul a opinat că este „complet inoportun un hotel al MApN” acolo, deoarece ar aglomera și mai mult zona.

„Imaginați-vă un bloc la stradă, vizavi de piață. Nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă acest lucru. (…) Ultimul lucru de care e nevoie acum acolo este acel mastodont de hotel. (…) E o zonă pe care mi-aș fi dorit cumva să o conectăm cu Parcul Drumul Taberei, să rămână verde și să nu apară construcții”, a spus Ciucu.

Primarul a declarat că în Sectorul 6 există mulți militari și mulți rezerviști, dar s-a declarat convins că „hotelul cu circuit închis” nu este pentru ei. El a mai precizat că terenul a fost lăsat ani de zile „într-o stare de mizerie”.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care, miercuri, Consiliul Local Sector 6 a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea unui loc de joacă pentru copii pe B-dul Independenței nr. 202E. Acest loc de joacă se va realiza pe un teren cu o suprafață de 3.082 mp, închiriat de la societatea Electrocentrale Grup SA. Valoarea totală a investiției este de 3,3 milioane lei (inclusiv TVA), iar durata de realizare este estimată la 15 luni, dintre care 4 luni pentru lucrările de proiecte și o lună pentru organizarea de șantier.