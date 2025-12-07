Ciprian Ciucu a spus pe cine ar fi votat Nicușor Dan la Primăria București: Nu e Cătălin Drulă. După o oră, Ciucu a spus că regretă afirmația: „Mi-a scăpat”

În cadrul declarațiilor de după afișarea primelor rezultate ale exit-pollurilor pentru Primăria Capitalei, învingătorul, Ciprian Ciucu a fost întrebat de jurnaliștii de la Cotidianul dacă crede că președintele Nicușor Dan l-a votat. Ciucu a spus că nu și a avut chiar o variantă pentru votul șefului statului.

UPDATE 22.48. În direct, la Antena 3, Ciucu a revenit asupra declarațiilor făcute la sediul de campanie.

”Cred că mi s-a strecurat această declaraţie, nu pot să o neg, eu aşa auzisem din anturajul domniei, sale, că e probabil să o fi votat-o pe doamna Ciceală, dar nu pot să probez, deci nu luaţi de bun ce am auzit, mi-a scăpat acest lucru, nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul, nu ştiu pe cine a votat”, a răspuns Ciucu, citat de News.ro.

Întrebat de unde a auzit acest lucru, Ciprian Ciucu a răspuns: ”De la oameni care zic ei că îl cunosc bine”. ”Îmi cer scuze, nu vreau să fi creat vreo ştire care să nu fie adevărată, încă o dată. Întrebaţi-l pe dânsul. (..) Cred că deja am greşit speculând eu acest lucru sau spunând mai departe, poate nu trebuia, şi nu aş vrea să speculez mai departe. Întrebaţi-l pe domnia sa”, a mai spus Ciucu.

”În primul rând, nu am verificat informaţia, nu pot verifica informaţia, e posibil să fi greşit, nu o să mai dezvolt, orice mă întrebaţi (..) Cred că deja am greşit că am spus acest lucru şi vreau să repar acest lucru, acum. Când greşesc, o să observaţi în comportamentul meu de acum înainte, pot să recunosc”, a adăugat el, arătând că era o presiune mare la sediu şi mulţi jurnalişti.

Știrea inițială:

Întrebat dacă crede că Nicușor Dan l-a votat, Ciprian Ciucu a răspuns convins: „Nu. Știu că a votat-o pe Ana Ciceală. Așa am auzit, sper să nu creez vreo știre, ceva, acum…”, a spus Ciucu, care s-a aflat într-o relație tensionată cu primarul Nicușor Dan în mandatele acestora la București.

Ciucu a spus că-și dorește o relație bună cu Nicușor Dan.

„Eu am rămas același și peste ani. Îmi aduc aminte în urmă cu cinci ani, mergeam împreună și votam într-o secție din prelungirea Ghencea. El a ieșit primar, dânsul a fost primar general, eu primar de sector. Comportamentul meu…eu n-am vrut să fiu în acest clivaj cu domnul Nicușor Dan. Comportamentul meu a rămas constant pe parcursul anilor. E adevărat că au existat niște ani în care în calitate de președinte al PNL București era perfect normal să întrebi, atunci când susții pe cineva, despre anumite lucruri, și au fost, din păcate, interpretate ca atacuri. Nu au fost atacuri. Îmi doresc o relație foarte bună cu președintele României. A fost primar general, mi se pare că e normal să ne consultăm cu privire la PUB, la urbanism, și voi avea un comportament foarte transparent”, a răspuns Ciucu.

Nicușor Dan nu a spus cu cine a votat

Duminică dimineața, Nicușor Dan nu a spus cu cine a votat la București.

„Eu am votat pentru o Românie în Occident, aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de mult timp si am militat de mult timp, cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei. Am votat pentru cineva care știu sigur ca nu se apropie de zona de corupție și mafie imobiliară”.

„De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”, a spus Nicușor Dan, la întrebarea unui jurnalist.

„Sunt niște alegeri pentru București, sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica natională, avem niște partide care au avut niște candidați, dar coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze pe partea asta”, indiferent de rezultat, a mai spus președintele.

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, potrivit datelor exit-pollurile prezentate duminică seara. Ciucu conducea și în numărătoarea parțială a voturilor din București.