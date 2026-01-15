De ce transportul public în București costă „de două ori mai mult decât pe timpul lui Firea?”. STB, amenințată cu o decizie radicală

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va comanda un audit la Societatea de Transport București, iar dacă nu se va „înțelege” cu STB și cu „ce se întâmplă acolo”, soluția pe care o va adopta va fi insolvența.

„În acest moment la STB este un concurs pentru Consiliul de Administrație. Este demarat înainte să vin eu primar. Este în desfășurare. S-au depus CV-uri. Consiliul de Administrație va numi directorul. Primarul (general n.r.) este parcat undeva pe stânga în această decizie. Sunt și eu curios cine o să fie director. Sper să fie măcar pe bune concursul. Vreau să am un partener acolo la STB. În primul și în primul rând, a crescut foarte mult costul de operare și vreau să văd de ce. De ce mă costă acum serviciul de transport public în București de două ori mai mult decât pe timpul lui (Gabriela) Firea? De ce? Sunt mai multe linii? Dăm 150 de milioane de lei la Voluntari pentru liniile lor. Vreau să văd de ce. Sunt contracte care sunt poate ciudate”, a declarat, miercuri seară, Ciprian Ciucu, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Edilul consideră că declararea insolvenței STB SA poate reprezenta o soluție pentru rezolvarea problemelor societății.

„Nu vreau să vă zic prostii. Dar o să comand un audit acolo și cum să vă zic (…) când îți ajunge cuțitul la os, nu mai stai și să mai optimizezi, să mai discuți, să mai negociezi. Ori albă, ori neagră. Să fie foarte, foarte clar. Adică, dacă își imaginează partidele din Consiliul General – și ei nu își mai imaginează că sunt deja realiști și știu și ei care este situația – că dom’le, că mai negociem, că mai… Nu. Nu mai ai de unde. Da? Alternativa, și o să spun și acest lucru, dacă nu o să mă înțeleg cu STB și cu ce se întâmplă acolo, este insolvența. Să fie foarte, foarte clar. Alternativa aceasta este. Și eu cred că ei se înțeleg mult mai bine cu primarul, inclusiv sindicatele, decât cu judecătorul sindic. Primarul este politician”, a mai spus primarul general al Capitalei.

Ciucu a afirmat, marți, că este imperios ca Primăria Municipiului București (PMB) să primească 70% din bugetul orașului (cotele defalcate), pentru a evita falimentul.

El a menționat, într-o postare pe Facebook, că va propune, în luna martie, un pachet de reforme, însă acestea nu vor fi suficiente pentru a acoperi datoriile generate de subvențiile acordate STB și Termoenergetica. Ciucu a făcut apel la partidele din coaliție, precum și la sprijinul președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan, pentru implementarea reformelor structurale necesare.

Conform edilului, pentru funcționarea în luna ianuarie, PMB a primit 317 milioane de lei, în condițiile în care, în ianuarie 2022, primăria a primit 358 de milioane de lei, în ianuarie 2023 au fost alocați 488 de milioane de lei, în ianuarie 2024 – 551 de milioane de lei, iar în ianuarie 2025 – 400 de milioane de lei.

Conform lui Ciucu, din cei 317 milioane de lei, cea mai mare sumă este alocată pentru STB – 90 de milioane „pentru plata salariilor, funcționare și achitarea ratei la ANAF”, iar 10 milioane sunt pentru transportul public din Ilfov.

Edilul a detaliat și situația unor datorii acumulate: 590 de milioane de lei la Termoenergetica, 700 de milioane de lei la STB și 21 de milioane de lei pentru transportul public din Ilfov.

„Doar pentru luna în curs (cei de la STB, n.r.) ne-au cerut 163 de milioane pentru serviciul de transport public. Nu știu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu și contribuțiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim și care crește. (…) Mi se pare absurd ca PMB să plătească circa 150 de milioane pe an pentru transportul din Ilfov, dar acesta este un subiect asupra căruia voi reveni după ce mă voi pune la punct cu toată politica de mobilitate ‘gândită’ și aplicată în acest moment”, a menționat primarul Ciucu.