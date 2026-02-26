Ciprian Ciucu, boicotat de consilierii PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul spune că este „un șiretlic”

Ședința Consiliului General al Capitalei de joi, convocată primarul liberal Ciprian Ciucu, nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum, fiind prezenți doar 27 de consilieri.

De la ședință au lipsit consilierii PSD, AUR și PUSL, potrivit Spotmedia. Aleșii social-democrați au anunțat marți că vor intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalității va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali, notează Agerpres.

De asemenea, consilierii municipali AUR au anunțat, miercuri, că vor participa la ședințele Consiliului General al Capitalei doar dacă vor fi implementate o serie de proiecte, printre care acordarea stimulentelor datorate persoanelor cu dizabilități și exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.

„Din păcate, astăzi constantă că nu avem cvorum pentru că PSD a intrat în grevă. Politicienii își permit să intre în grevă. Evident, motivul este cât se poate de absurd. Motivul este că nu au existat, zic ei, toate demersurile făcute pentru ca ședința convocată de către PSD în urmă cu două zile să se poată desfășura. Dar vreau să vă spun că nu s-a întâmplat acest lucru dintr-un motiv cât se poate de obiectiv: inițiativa PSD cu privire la termoficare nu poate fi un vot în Consiliul General unilateral. Contratul de delegare a unui serviciu public trebuie să treacă prin anumite etape. Toate acele documente trebuie avizate de către ANRE, Consiliul Concurenței . Iar colegii noștri din primărie, evident, au făcut aceste demersuri ca ele să fie aprobate, dar nu a depins de aparatul primăriei”, a declarat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, în deschiderea ședinței.

Ce spune despre proiectul PSD privind termoficarea

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că nu are nicio problemă să aducă proiectul PSD pe ordinea de zi a ședinței Consiliulului, însă acest lucru va dura, invocând birocrația.

„Ceea ce au făcut PSD în urmă cu 2 zile aici n-are de-a face cu proiectul. A fost un circ și un bâlci. Astfel de proiecte se pot discuta în Consiliul General, se poate veni la discuții cu primarul general. Putem căuta împreună soluții să le analizăm. Dar în loc să vină să vorbim, a fost acea regie, cu tricouri pentru propagandă, arată foarte clar care a fost obiectivul. Acela de a justifica un blocaj al acestui orașului, din cauza căruia vor suferi bucureștenii. N-a fost niciodată vorba despre a îmbunătăți situația termiei”, a spus Ciucu.

El a explicat că „problema” proiectului PSD „face rău”, atrăgând atenția că poate duce la insolvența Termoenergetica. și falimentul ELCEN.

„La datoriile pe care le are Termoenergetica SA la ELCEN și este în prag de insolvență, în momentul în care n-ar mai plăti nici populația, ar putea duce la insolvența Termoenergetica. Și asta duce automat la insolvența ELCEN. Și asta poate duce ELCEN către faliment”, a spus primarul PNL.

Ciucu a mai spus că primăria face demersuri pentru a verifica dacă se poate vota „în legalitate” proiectul propus de PSD. Însă a precizat că din cauza blocării unor investiții, în viitor, din cauza unui „conflict creat artificial”, mai mulți bucureșteni riscă să sufere din cauza lipsei de apă caldă și căldură.

Ciucu a vorbit despre un „șiretlic”

Edilul a acuzat consilierii care au lipsit joi de la ședință că „au folosit acest șiretlic” prin neprezentare pentru a împiedica consilierul din partea REPER, Georgiana Diță, care trebuie să își preia mandatul și să depună jurământul, să nu facă acest lucru, ceea ce i-ar aduce lui Ciucu „majoritate fragilă, la limită” (cu aleșii din partea USR, PNL, PMP, REPER și Forța Dreptei, n.r.).

Consilierul REPER Cătălin Teniță a declarat că este a patra oară în care Diță încearcă să depună jurământul.

Pe ordinea de azi a ședinței CGMB se aflau mai multe proiecte, inițiate de Ciprian Ciucu. Unul dintre ele viza aprobarea unui audit extern pentru STB și Termoenergetica, societății ale Primăriei care au datorii.

Această propunere nu a trecut nici la prima ședință a Consiliului, de la preluarea mandatului de către edilul PNL, aceasta picând la vot din cauza consilierilor PSD, AUR și PUSL care s-au opus evaluării externe.

În ședința de joi urma să se discute și indexarea chiriilor pentru locuințele din patrimoniul municipalității și gestionate de Administrația Fondului Imobiliar pentru a aduce mai mulți bani la buget.