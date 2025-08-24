Ciprian Ciucu, cel mai bine clasat în PNL pentru candidatura la Capitală, reacționează după cele două sondaje CURS și INSCOP: Eu nu voi cumpara niciodată protecție prin sondaje. Unele sunt făcute pe bani mulți

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că „a început bătălia sondajelor”, duminică, după ce au apărut în spațiul public cercetări sociologice în privința posibililor candidați de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Actualul primar al Sectorului 6 este pe locul 2 într-un sondaj INSCOP, pe care PNL l-a publicat la scurtă vreme după apariția unui sondaj CURS în care liberalul are un scor de peste două ori mai mic.

„A început bătălia sondajelor. Mi-a displăcut profund cum toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute sau au publicat ce le-a convenit. Unii cu mai mult bun simț, confirmate de realitate, (ex. ND), alții cu mult tupeu. Pentru că hârtia sau documentele *pdf suportă orice. Eu nu voi cumpara niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți”, a declarat Ciprian Ciucu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Liberalul spune că unele sondaje costă „bani mulți și sunt făcute la unul sau la altul în debara”.

„Credeți doar acele sondaje făcute de case de sondaje care știu ce este rușinea, care țin la prestigiul lor. Restul sunt pe bani. Pe bani mulți și sunt făcute la unul sau la altul în debara”, a conchis Ciprian Ciucu.

Duminică, CURS a publicat un sondaj în care Ciprian Ciucu este la un scor de 11%, sub Cătălin Drulă de la USR (20%) și Daniel Băluță de la PSD (24%).

La scurtă vreme, PNL a publicat la rândul său un sondaj, realizat de INSCOP, în care Ciprian Ciucu este pe poziția a 2-a, cu un scor dublu față de cel din cercetarea CURS. Pe primul loc este tot social-democratul Daniel Băluță.

Ce arată cele două sondaje

Potrivit sondajului publicat duminică de CURS, Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, ar câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei dacă scrutinul s-ar desfășura duminica viitoare, cu un scor de 24%.

Tot social-democratul este primul și în sondajul INSCOP prezentat de PNL, cu un scor de peste 26%.

Ciprian Ciucu este la 11% în sondajul CURS, sub Daniel Băluță (24%) și Cătălin Drulă (20%). Liberalul este plasat la un scor de peste două ori mai mare în cercetarea INSCOP prezentată de PNL, unde are peste 23% și este pe locul al 2-lea.

Cătălin Drulă de la USR este pe poziția a 2-a în sondajul CURS, cu un scor de 20%. În cercetarea INSCOP este abia al 4-lea, plasat între 16,9% și 18,4%, în funcție de scenariul privind candidatul AUR (în cercetare sunt măsurați atât George Simion, cât și Anca Alexandrescu, în două scenarii separate).