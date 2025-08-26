Ciprian Ciucu: Dacă aş candida eu la Capitală şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare / De ce e „riscantă” o candidatură a lui Drulă

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine că, dacă ar candida la Primăria Capitalei susţinut de USR, ar câştiga detaşat, iar dacă ar fi Cătălin Drulă de la USR candidatul, susţinut de PNL, atunci Drulă ar câştiga „la limită, dar riscant”.

Ciprian Ciucu a prezentat, luni seară, la postul B1 TV, câteva scenarii posibile pentru Primăria Capitalei, el afirmând că ar câştiga şi în ipoteza în care ar fi susţinut de USR, dar şi cea în care ar avea susţinere din partea PSD, relatează News.ro.

„Dacă am candida cu toţii, şi aş candida şi eu, mai degrabă eu sau domnul Băluţă ar câştiga Primăria Capitalei. Dacă aş candida eu şi m-ar susţine USR, aş câştiga en fanfare, vă spun datele din ultimul sondaj, iar dacă ar candida domnul Drulă susţinut de PNL, ar putea câştiga la limită, dar riscant. Dacă ar fi un candidat PNL-PSD, iarăşi ar câştiga en fanfare, oricare ar fi acela, eu sau domnul Băluţă”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a afirmat că va conta foarte mult cât de raţionale vor fi partidele în aceste alegeri.

Întrebat despre pericolul ca la Bucureşti să câştige un candidat extremist, Ciprian Ciucu a afirmat că în Capitală nu vede posibil un astfel de scenariu.

„La Bucureşti nu ar fi neapărat pericolul extremist, dar la nivel naţional ar da, simbolic, foarte multă putere extremiştilor. Aici pericolul este de incompetenţă, pentru că nu au candidaţi competenţi ca să conducă acest oraş greu şi complex”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Despre o candidatură a Gabrielei Firea: Ar fi haios. Nu m-aş duce după fentă

Primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, întrebat despre o eventuală intrare în cursă a Gabrielei Firea în bătălia pentru Primăria Capitalei, că ”ar fi haios”, el considerând că PSD ar putea încerca să arunce pe piaţă tot felul de nume pentru protejarea candidatului ”real”.

Întrebat, luni seară, la B1 Tv, despre varianta vehiculată în interiorul PSD că Gabriela Firea ar urma să fie testată în sondajele interne ale partidului şi că ar putea fi candidatul PSD la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că ”ar fi haios”, dar că ”ar fi interesant să candideze împotriva doamnei Firea”.

”Sunt puţini primari care au fost în mandat şi şi-au revenit. Mă refer la municipii şi la oraşe mari. Un singur exemplu îmi vine în minte, domnul Scripcaru de la Braşov. A revenit pe munca domniei sale, dar susţinut şi de o coaliţie. Doamna Firea e acum în Parlamentul European. Pentru mine ar fi haios (să candideze – n.r.). Ar fi interesant să candidez împotriva doamnei Firea”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Totodată, liberalul Ciucu consideră că este posibil ca PSD să încerce să protejeze candidatul ”real” al partidului la alegerile de la Bucureşti şi că din acest motiv social-democraţii aruncă pe piaţă diverse nume.

„Nu m-aş duce după fenta cu candidatura doamnei Firea. Posibil ca PSD să încerce protejarea candidatului real”, a declarat Ciucu.

Întrebat dacă se aşteaptă ca PSD să desemneze candidat un om din partid sau din afară, Ciprian Ciucu a răspuns: „Cel mai probabil din echipa domnului Grindeanu”.