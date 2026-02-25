Ciucu denunță „un fapt de o gravitate maximă”: „Primărie Generală riscă să piardă 220 de milioane de lei pentru că Băluță nu predă amplasamentele pentru lucrările de termoficare”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a acuzat miercuri că municipalitatea riscă să piardă „o sumă uriașă”, respectiv 220 de milioane de lei, din cauza faptului că edilul sectorului 4, Daniela Băluță, a refuzat predarea unor amplasamente pentru a se executa lucrări la rețeaua de termoficare.

Prim-vicepreședintele PNL susține că primăria a făcut în ultimii trei ani „toate” demersurile legale și administrative pentru a rezolva situația, însă fără succes.

Ciucu a invocat amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Iar dintr-un total de 12, au fost predate doar patru, potrivit edilului general.

„Prima dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul primar general, domnul Nicușor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 și 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură și prin executori judecătorești, fără niciun rezultat. Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine și D. Băluță poate suferi electoral. Absurd!’, a scris Ciucu într-un mesaj pe Facebook, cu titlul „UN FAPT DE O GRAVITATE MAXIMĂ” (sic!).

Potrivit primarului general, dacă nu vor fi predate amplasamentele pentru lucrări, banii vor fi pierduți iar locuitorii Sectorului 4 „vor fi ținuți în frig pentru mult timp” de acum înainte.

„Dacă vor fi pierduți acești bani, PMB se va îndrepta împotriva Primăriei Sectorului 4 și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului. Nu ne încălzește cu nimic că PS4 va fi în litigiu cu PMB și că vom recupera banii din bugetul acestei primării, sunt tot bani publici”, a declarat Ciucu.

„Este o ipocrizie uriașă”

El a susținut în același mesaj că în mandatul său de primar al Sectorului 6, în 2023, a predat „imediat” amplasamentul către PMB pentru lucrări de termoficare, care au fost finalizate între timp.

„Este o ipocrizie uriașă să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme!”, a mai susținut Ciucu.

El a amintit și de conflictul pe care l-a avut Nicușor Dan, pe vremea când era primar general, cu edilul sectorului 4, Daniel Băluță, din cauza lucrărilor de la planșeul Unirii.

„Pe fond, ne aflăm în același registru, cel cu Luptele de la Unirii, în care fostul primar general, domnul Nicușor Dan, a avut un conflict de viziune și de proiecte publice cu același Daniel Băluță. Acest lucru trebuie să înceteze! Bucureștiul are nevoie de o lege clară, astfel încât proiectele Primăriei Capitalei să nu mai poată fi blocate de către acei primari de sector care pun interesele lor electorale înaintea intereselor publice, pe termen lung, ale oamenilor”, a mai afirmat Ciucu.

Ciucu a prezentat și istoricul amplasamentelor pentru lucrările de termie din Sectorul 4, potrivit G4Media.

Lucrările ar trebui finalizate până în decembrie 2027 pentru a nu pierde finanțarea.

Declarațiile lui Ciucu vin la o zi după ce Băluță a acuzat că primarul general blochează un proiect al PSD și PUSL privind facturi reduse pentru bucureștenii care nu primesc apă caldă și căldură la paramterii din contract. În replică, primarul general a spus că proiectul de hotărâre este „praf în ochi”, este inaplicabil și că nu aduce nimic nou.

Probleme cu predarea amplasamentelor

G4Media a relatat în decembrie 2024 că Primăria Capitalei nu reușește să deschidă șantiere pentru înlocuirea conductelor de apă caldă și căldură pe o magistrală importantă din sudului municipiului deoarece Primăria Sectorului 4 a invocat lipsa unor avize.

Conform publicației citate, lucrările de reabilitate vizau mai multe străzi, precum Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei, Șos. Giurgiului, Bd. Constantin Brâncoveanu și Bd. Tineretului.

Administrația condusă de Daniel Băluță motiva atunci că nu vrea să predea amplasamentele pentru viitoarele șantiere din cauza unor documente lipsă, dar și „ contractele de refacere a sistemului rutier/spațiului verde afectat de lucrări cu societățile care au în garanție lucrările de modernizare a străzilor pe care urmează a se interveni”.

Administrația de sector acuza că lucrările Primăriei Municipiului București de regulă întârzie „exagerat de mult, termenele de finalizare fiind total depășite, spre disconfortul cetățenilor”.

Finalizarea lucrărilor la conductele de termoficare, pe o lungime de 7,8 km, la un obiectiv (ce cuprinde mai multe străzi) pe această magistrală, Progresu–Berceni, au fost anunțate de Primăria Generală a Capitalei în iunie 2025.



Atunci, primarul interimar, liberalul Stelian Bujduveanu, anunța că în oraș mai sunt deschise șantiere.

Proiectul, finanțat din bani europeni, prevede repararea a peste 210 km de conductă în total.