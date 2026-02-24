VIDEO Scandal la ședința CGMB pe tema facturilor la încălzire. Daniel Băluţă anunță grevă și plângeri penale

Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Capitalei, unde urma să se voteze un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum.

Ședinţa CGMB a fost convocată de grupurile PSD şi PUSL, dar numărul consilierilor municipali prezenţi în sală sau online a variat între 23 şi 28, insuficient pentru a valida şedinţa, potrivit Agerpres.

În sală s-a aflat şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, care s-a prezentat purtând un tricou cu mesajele #săfacemdreptate şi #NuPrimeştiNuPlăteşti.

Băluță: „Nu vom veda”

Primarul general Ciprian Ciucu nu a fost prezent, iar Daniel Băluță l-a acuzat că blochează intenționat acest proiect. Edilul Sectorului 4 a anunţat că social-democraţii vor intra în grevă până când aparatul de specialitate al primarului general îşi va îndeplini atribuţiile.

„Din păcate, este o zi foarte tristă, pentru că în ciuda faptului că acest proiect a întrunit o majoritate, primarul general și aparatele de specialitate au făcut tot ce le-a stat în putință să blocheze acest proiect”, a declarat Daniel Băluță, într-o declarație de presă.

Băluță a mai anunțat că grupul PSD va convoca o nouă şedinţă extraordinară miercuri.

„Nu vom ceda. În cursul zilei de mâine, vom convoca o altă şedinţă, având aceeaşi temă. Până când aparatul de specialitate al primarului îşi va face datoria, grupul de consilieri PSD – şi fac apel şi la celelalte partide politice să facă acest lucru – va intra în grevă. Nu vom fi prezenţi până când această nedreptate nu va fi reparată. Cerem demisia de îndată a secretarului general al Primăriei şi a tuturor celor care nu şi-au făcut datoria, nerespectând Codul administrativ, astfel încât în termen de trei zile, aşa cum legea prevede, să redacteze documentele necesare pentru derularea în bune condiţii a şedinţei”, a spus Băluţă.

Băluță, despre Ciucu: „Un om fără scrupule”

Edilul de sector a menţionat că PSD va face plângeri penale pentru abuz în serviciu.

„Pentru toţi aceşti abuzatori vom face, în cursul acestei săptămâni, plângeri penale pentru abuz în serviciu pentru că, din păcate, au luat această primărie pe persoană fizică, au creat un adevărat grup infracţional organizat condus de primarul Ciprian Ciucu. Lucrurile acestea nu pot să continue. Sper că bucureştenii au văzut cine este cu adevărat Ciprian Ciucu. În spatele privirii sale se ascunde un om fără scrupule, un om capabil să facă absolut orice pentru a-şi atinge obiectivele meschine care nu au nicio legătură cu dreptatea, cu bucureştenii, cu investiţiile, cu termia, cu transportul. Este un individ preocupat de răfuieli politice, un individ care a instituit în această instituţie cenzura, dovadă este nota de serviciu pe care a trimis-o, doreşte să controleze tot. Dânsul uită că nu trăieşte în Coreea de Nord, trăieşte în România”, a adăugat Băluţă.

Ce prevede proiectul

Daniel Băluţă a anunțat pe 1 februarie că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc „apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu.

Astfel, potrivit proiectului, energia termică ar urma să fie furnizată populaţiei la parametrii contractuali conveniţi, conform unei diagrame actualizate care va fi anexată la contract.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii CGMB, Termoenergetica va fi obligată să actualizeze diagrama pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi asociaţiile de proprietari.

„În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populaţia are dreptul la diminuarea preţului conform formulei de calcul stabilită prin regulament”, prevede proiectul.

De asemenea, în termen de 90 de zile, Termoenergetica va avea obligaţia de a propune şi stabili o formulă de calcul, pentru aplicarea diminuărilor de preţ.