Ciprian Ciucu, despre alegerile din București: Fiecare partid va avea candidat propriu / „Sondajul meu mă arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, care este și edilul Sectorului 6, a anunțat marți seară că data alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei a fost stabilită pe 7 decembrie, iar coaliţia de guvernare a decis ca fiecare formațiune să vină cu un candidat propriu. De asemenea, el a susținut că are un sodaj „propriu” care îl arată „detaşat ca opţiune” în cursa pentru Primăria Bucureștiului.

Ciucu a făcut aceste declarații după şedinţa conducerii PNL, menționând că primul subiect discutat la nivelul coaliției de guvernare a fost cel legat de alegerile parţiale.

„Data convenită de către toţi a fost 7 decembrie. De asemenea, coaliţia, la nivel politic, a decis ca fiecare partid din coaliţie să meargă cu un candidat propriu. Adică toţi vom avea un candidat propriu, aceasta va fi până la urmă decizia şi i-am informat pe colegii din PNL”, a spus edilul.

Întrebat de reporteri dacă el va fi candidatul liberalilor în cursa pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a răspuns: „În ce privește faptul că fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, am făcut un sondaj de opinie, acum o lună și jumătate. Propriul meu sondaj mă arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot să îmi anunț candidatura. Joi, guvernul va da Hotărâre de Guvern (HG pentru organizarea alegerilor, n.r.)”

„Avem proceduri interne, statutare, pe care trebuie să le parcurgem şi mă aştept să văd dacă voi primi sprijinul colegilor mei. Sunt rezervat pe acest subiect până când aceste etape vor fi parcurse”, a adăugat el.

„Perioadele sunt înjumătățite în cazul alegerilor parțiale. Hotărârea de guvern va cuprinde aceste termene, sper ca statutul să ne permită să intrăm într-o campanie electorală de maxim trei săptămâni”, a precizat edilul.

„Am agreat în Coaliție să nu mai facem vreun referendum legat de pensiile speciale”

Ciprian Ciucu a mai anunțat marți seară că s-a stabilit în coaliție să nu se facă un referendum pe tema pensiilor speciale odată cu alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei.

„Cred că trebuie să punem în practică referendumurile pe care le-am votat. Deja lumea nu mai vine la referendum pentru că își pierde încrederea în el”, a mai declarat primarul.

În ceea ce privește referendumul organizat de fostul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, la care bucureștenii au votat că trebuie pus în practică, Ciucu a precizat: „Efectiv, nu a fost pe agenda publică, au fost alte priorități. Dar acum este fix momentul oportun să punem în practică referendumul, dar nu știm cine va fi primar”.

„Premierul (Ilie Bolojan, n.r.) s-a consultat cu propriul partid, cu președintele României, cu președinții de partid din coaliție. Evident, am zis hai să nu forțăm o (ruptură) în cadrul coaliției, am zis că suntem suficient de maturi să nu ne atacăm unii pe alții. Asta s-a agreat azi”, a mai spus Ciucu, despre decizia ca fiecare formațiune să participe la alegerile pentru Primăria Bucureștiului cu propriul candidat.

„Viitorul primar general trebuie să știe să colaboreze cu primarii din sectoare. Trebuie să aibă anvergura intelectuală și personalitatea necesară pentru acest lucru”, a adăugat el.

Ciucu declarase, în urmă cu o zi, după decizia CCR legată de pensiile magistraților, că un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parțiale locale de anul acesta.

Într-o postare făcută mai devreme marți pe Facebook, Ciucu afirmase că ar fi corect ca referendumul pe București, inițiat de Nicușor Dan anul trecut, în calitate de primar general, să fie pus în practică înainte de alegeri.

„Cred că ar fi corect ca referendumul pe București, validat anul trecut, inițiat de domnul Nicușor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parțiale. Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor. Acum avem o fereastră de oportunitate, nu se știe cine va fi primar general. P.S. Am agreat astăzi în Coaliție să nu mai amestecăm lucrurile și să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluție de deblocare a relației cu CCR. Soluția va trebui să fie constituțională și politică”, a scris edilul în mesajul publicat în mediul online.

Pe 24 noiembrie 2024, bucureștenii și-au spus părerea pe trei teme propuse de primarul general de atunci, Nicușor Dan. Referendumul a fost validat atât din punctul de vedere al prezenței la urne, cât și al răspunsurilor pozitive la cele trei întrebări adresate. Bucureștenii au răspuns la trei întrebări: „Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?”; „Sunteți de acord ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?”; „Sunteți de acord ca Primăria București să finanțeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenire a consumului de droguri în toate școlile din București?”.

Anterior în cursul zilei de marți, surse HotNews prezente la ședința de la Palatul Victoria, au confirmat că actuala coaliție de guvernare a decis că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe data de 7 decembrie. În cadrul ședinței, PSD și-a impus cerința în privința candidaților, astfel că cele trei partide (PSD, PNL, USR) vor avea candidați separați.

Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează acum să dea Hotărârea de Guvern prin care se va stabili că alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi ținute pe 7 decembrie.

Acordul de marți din coaliție a venit după ce PNL și USR luau în calcul să aibă candidat comun pentru Primăria Capitalei, pentru a-și crește șansele și a nu fragmenta electoratul de dreapta. PSD nu era de acord, spunând chiar că s-ar ajunge ca social-democrații să fie izolați în coaliția de guvernare.

Organizarea alegerilor din București a fost un subiect de discuție aprins în cadrul coaliției de guvernare. USR a cerut organizarea acestora cât mai repede, iar PSD a cerut ca fiecare partid să aibă candidați separați. PSD a susținut că dacă PNL și USR fac alianță pentru Primăria București coaliția de guvernare se poate rupe.

Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%, conform unui sondaj publicat duminică, 19 octombrie. Sondajul a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în perioada 8–17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.072 de respondenți din București, cu o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.