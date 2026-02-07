Ciprian Ciucu, despre Daniel Băluță: „Probabil că este frustrat”. Primarul Sectorului 4: „Un om fără caracter”

Seria de înțepături dintre cei doi lideri ai partidelor care se află la guvernare a continuat sâmbătă, după un interviu al primarului general, în care a amintit și de relația pe care o are cu PSD și cu o remarcă legată de edilul sectorului 4, care l-a deranjat pe Daniel Băluță.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a comentat, sâmbătă, într-un interviu pentru Prima News, relația pe care o are cu social-democrații din Consiliul General al Bucureștiului, sugerând că fac un joc dublu.

„Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, a spus Ciucu, întrebat dacă PSD face opoziție din interiorul guvernării, conform News.ro.

Prim-vicepreședintele PNL a fost întrebat şi ce relaţie are acum cu PSD.

„Mi s-a părut normal să-i respect pe cei din PSD, pentru că suntem parte în coaliţia de guvernare până la urmă. Mi s-a părut normal să îi respect în Consiliul General. De aceea imediat după ce am fost ales am dat toate atribuţiile, aşa cum deja le avea dinainte să vin la primărie, viceprimarului PSD. Am antamat discuţii cu ei pe care, chiar dacă la nivel exploratoriu, le întorceau împotriva mea în mass media şi au votat împotrivă, inclusiv pentru lucruri pentru care n-aveau niciun argument să voteze împotrivă tocmai ca să îşi arate muşchii. Deci relaţia în acest moment eu încerc să o ţin pe linia de plutire în speranţa că vor dori să colaborăm pentru bine bucureştenilor în Consiliul General. De aceea m-am obţinut foarte mult să fac declaraţii de genul acela pe care le-a făcut Daniel Băluţă. Am zis, ok, hai să-i mai dau o şansă, omul vine după nişte alegeri în care a pierdut, probabil că este frustrat şi am zis hai să mă comport cu mânuşi ceea ce am fi făcut”, a explicat primarul Capitalei.

El a explicat că este în intersul primarului să îşi asigure o majoritate.

„Dacă nu am majoritate, o să fie greu să guvernezi un oraş fără majoritate, pentru că îţi va bloca absolut tot, inclusiv proiecte cu impact mic. De exemplu, am propus să închidem patru instituţii care doar consumă, nu fac nimic, consumă”, a precizat Ciucu, amintind de prima ședință a CGMB, în care multe propuneri ale edilului au fost picate de majoritatea PSD-PUSL.

El a afirmat că PSD îi poate bloca mandatul, dar că acest lucru i se pare foarte cinic.

Ce spune Daniel Băluță

La scurt timp după interviul lui Ciucu de la Prima News, Daniel Băluță a transmis, printr-un comunicat de presă, că Ciucu „a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei”, acuzându-l că este „un amator lipsit de soluții” care i-a „indus în eroare” pe bucureșteni.

Primarul Sectorului 4 l-a acuzat pe Ciucu, după acuzațiile lansate îmoitriva social-democrațiile din Consiliul General, că este „userit”, deși este lider PNL.

„Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying. Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul (pentru că altceva ne demonstreaz că nu este în stare să facă) către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică în Sectorul 6”, a mai spus Băluță, în comunicatul PSD București.

Primarul Sectorului 4 a susținut că nu va comenta declarațiile „defăimătoare” la adresa lui, însă a precizat că sunt „afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter”.

„Pentru «prestația» de astăzi, vă pot spune doar atât, domnule Ciucu:sunteți un om fără caracter!”, a spus Băluță, care l-a îndemnat să se apuce „odată și odată de treabă”.

„Lăsați la o parte scuzele, cereți ajutor pentru lucruri serioase și fiți convins că îl veți primi! Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil. Aveți apucături de baron, domnule Ciucu! Și nu orice baron. Baronul Münchhausen!”, a mai declarat liderul PSD București.