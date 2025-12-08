Ciucu, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca nişte atacuri. Acolo s-a rupt ceva

Ciprian Ciucu, câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, a spus, duminică seară, că Nicușor Dan nu l-a votat. Întrebat, ulterior, de ce preşedintele a preferat un alt candidat, el a răspuns că lucrurile pe care i le-a spus cu privire la guvernare au fost interpretate ca „nişte atacuri” şi că „acolo s-a rupt ceva, din păcate”.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, la Digi24, de ce preşedintele Nicuşor Dan nu l-a susţinut la Primăria Capitalei, ci a preferat un alt candidat.

„Eu cu Nicuşor Dan ne cunoaştem din 2012, moment în care l-am sprijinit ca să fie primar general, dar a pierdut. În 2016, am avut un proiect politic împreună cu doamna Monica Macovei, care nu s-a concretizat din simplul motiv că nu a reuşit să strângă semnăturile pentru această candidatură, după care m-am întors în partidul în care am fost în studenţie, în PNL. Dânsul n-a vrut să se asocieze cu doamna Macovei pentru că dânsa venea, metaforic vorbind, cu un „bagaj” în spate, era atacată şi aşa mai departe. În 2020, eu am vrut să candidez atunci la primăria capitalei şi e bine că n-am câştigat atunci pentru că acum sunt mult mai pregătit, aş fi fost un primar general mai prost dacă câştigam atunci decât mă aştept să fiu acum, şi domnul Ludovic Orban a pus mâna pe domnul Nicuşor Dan şi atunci dintre mine şi domnul Voiculescu, domnul Nicuşor Dan a fost susţinut, iar eu am candidat la primăria Sectorului 6 şi împreună am câştigat şi eu, şi domnul Nicuşor Dan”, a explicat Ciprian Ciucu, potrivit News.ro.

Ciucu a continuat: „A susţinut-o pe doamna Violeta Alexandru împotriva mea la alegerile interne din Partidul Naţional Liberal şi le-am câştigat, după care am fost ales preşedinte PNL Bucureşti şi i-am susţinut permanent mandatul, vă rog să verificaţi deci factual toate proiectele pe care le-a pus pe ordinea de zi şi le-a dorit au fost votate, cât am fost preşedinte PNL Bucureşti. Au fost nişte declaraţii pe care le-am făcut de-a lungul timpului care au fost interpretate drept atacuri”.

Edilul a mai spus că atunci când îi susţii cuiva mandatul ai dreptul să-l întrebi cu privire la guvernare şi că acest lucru i se pare „normal”.

„Adică mie mi se părea normal să fiu tras de mânecă de către USR, când aveau doi viceprimari, cu privire la ceea ce urmează să facem. Presa le-a interpretat acele lucruri ca pe nişte atacuri, dar nu erau atacuri, ci doar pur şi simplu eu îmi făceam treaba de om care îi susţinea mandatul şi cred că acolo s-a rupt ceva, din păcate, şi a dispărut poate încrederea pe care o aveam în 2020. Poate nici eu n-am reuşit să fiu suficient de convingător în ceea ce priveşte relaţia mea cu domnia sa, dar cred că este timpul pentru o resetare, pentru că vă zic sincer nu intenţionez să am vreun conflict politic cu preşedintele României”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Ciucu a mai afirmat că intenţionează să aibă o relație bună cu Nicușor Dan, dacă acesta doreşte să aibă o discuţie cu el, „ca doi oameni care se cunosc de mult timp”, să-şi „compatibilizeze modul de acţiune pe viitor”.

Anterior declarațiilor de la Digi24 în cadrul declarațiilor de după afișarea primelor rezultate ale exit-pollurilor pentru Primăria Capitalei, învingătorul, Ciprian Ciucu a fost întrebat de jurnaliștii de la Cotidianul dacă crede că președintele Nicușor Dan l-a votat. Ciprian Ciucu a răspuns convins: „Nu. Știu că a votat-o pe Ana Ciceală. Așa am auzit, sper să nu creez vreo știre, ceva, acum…”, a spus Ciucu, care s-a aflat într-o relație tensionată cu primarul Nicușor Dan în mandatele acestora la București. O oră mai târziu, el a spus că regretă afirmația: „Mi-a scăpat acest lucru, nu am cum să probez, nu am fost în cabină cu dânsul, nu ştiu pe cine a votat”.

Rezultate finale alegeri București, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral:

Ana Ciceală 5,85% (34.239 de voturi)

Ciprian Ciucu 36,16% (211.562 de voturi)

Anca Alexandrescu 21,94% (128.405 de voturi)

Daniel Băluță 20,51% (120.001 voturi)

Cătălin Drulă 13,90% (81.310 de voturi)