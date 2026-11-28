Primarul general al Bucureștiului spune că are „emoții” în ce privește bugetul Capitalei și anunță că va solicita o întâlnire la Cotroceni.

Ciprian Ciucu a declarat sâmbătă, la Digi24, că va solicita sprijinul președintelui Nicușor Dan în negocierile cu PSD pentru bugetul orașului. El spune că are rețineri în legătură cu noul Executiv tehnocrat condus de Luca Niculescu și marcat de prezența miniștrilor PSD.

Edilul a explicat că anul trecut a reușit să negocieze în coaliție și cu liderul PSD București, Daniel Băluță, cu sprijinul premierului de atunci, Ilie Bolojan, astfel încât atât Primăria Generală, cât și primarii de sector „să aibă ceva de câștigat.”

„Și aici am emoții, pentru că nu mai este Guvernul Bolojan, este Guvernul condus de domnul Luca Niculescu, un independent, un tehnocrat, și foarte mulți miniștri PSD. Și, din punctul meu de vedere, trebuie să mergem cel puțin pe o formulă similară celei de anul trecut”, a spus Ciucu.

„Am nevoie să-mi țină partea”

Ciprian Ciucu a afirmat că se bazează pe susținerea lui Nicușor Dan, deoarece președintele a fost primar general și „știe exact situația Capitalei”.

„Domnul Nicușor Dan este președintele României și pentru că este fost primar general și pentru că știe exact situația Capitalei, mă bazez și pe sprijinul domniei sale. Efectiv, o să îi cer sprijinul, o să cer o întâlnire și o să îi cer sprijinul, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le facem neapărat în București.”

Ciucu a spus că a început deja să taie din cheltuieli prin comasarea unor instituții și insolvența STB, dar, spune el, subvențiile pentru termoficare și transportul public înghit până la trei sferturi din fondurile primite de la Guvern.

El a mai afirmat că nu are nevoie ca Nicușor Dan să negocieze direct cu PSD-ul pentru el, ci doar să-i țină partea.

„Nu e treaba domnului președinte să negocieze cu PSD-ul, este treaba mea, ca primar general. Să îmi țină partea. E nevoie de el să îmi țină partea, dacă ar fi nevoie. M-ar ajuta foarte mult, pentru că dânsul, din poziția pe care o are, știind foarte bine Bucureștiul, sunt în continuare convins că ține cu Bucureștiul. Oricum, politic, acum sunt, ca să spun așa, dezechilibrat și aș putea să mă reechilibrez cu sprijinul președintelui”, a mai spus edilul.