Ciprian Ciucu îi dă o replică lui Cătălin Drulă: „Ce vină am eu că este el pe locul 4?” / „Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță, ca să fie foarte clar”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat joi seară la Antena 3 că este „dezamăgit” de modul „extrem de nepoliticos” în care a vorbit Cătălin Drulă, contracandidatul său de la USR, după apariția sondajului INSCOP.

Sondajul a fost publicat joi și îl plasează în fruntea cursei electorale din București pe Ciprian Ciucu, cu un scor de 27,1%. Cătălin Drulă, aflat 4 cu 11,6%, a avut o reacție vehementă după apariția sondajului, acuzându-l pe contracandidatul său liberal că încearcă să manipuleze electoratul cu cercetări sociologice.

„Nu înțeleg de ce s-a supărat pe mine, pentru că nu este un sondaj al Partidului Național Liberal. (…). Noi, întotdeauna când am comandat un sondaj, l-am pus «la comanda PNL» – și avem două, care sunt destul de asemănătoare cu acesta, care au fost comandate în ultimele două luni de zile. Deci nu înțeleg de ce m-a luat pe mine la țintă, adică aici chiar nu pot să înțeleg. E bine că n-am reacționat imediat, că tendința era să escaladez puțin această discuție”, a declarat Ciprian Ciucu joi seară la Antena 3.

Candidatul PNL susține că nu are „nicio legătură” cu INSCOP Research și nici cu acest sondaj.

„Partidul meu a greșit în trecut cu sondajele. S-au publicat diverse sondaje. De când a venit Ilie Bolojan președintele partidului, noi nu mințim cu sondaje. Această practică este din domeniul trecutului, pentru că este vorba despre credibilitatea noastră pe termen lung. Lucrăm de obicei cu acele case ale căror rezultate au fost confirmate cât de cât de alegeri”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

„Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță, ca să fie foarte, foarte clar”

Întrebat dacă el și Drulă se luptă pentru același bazin electoral, Ciucu a spus: „Mai mult sau mai puțin. Da, este adevărat că sunt foarte mulți simpatizanți ai USR care mă votează, dar pe mine mă votează și foarte mulți oameni care votează PSD, evident, electoratul liberal, care mă votează, deci de aici probabil că vine, pe fondul unei frustrări pentru că dânsul pare a fi plafonat undeva la, nu știu, 12%-13%, pe locul 4”.

„Poate așa pot să îi înțeleg reacția, că altfel nu pot să o înțeleg, adică ce vină am eu că este el pe locul 4? Nu știu ce vină am eu, că nu eu am făcut acel sondaj”, a continuat candidatul PNL.

Ciprian Ciucu susține că a vrut să evite „un astfel de dialog contondent” cu Cătălin Drulă.

„Reacția domnului Drulă este exagerată, mult, mult exagerată. Tonul este extrem de nepoliticos. Modul în care se adresează și vorbește m-a dezamăgit, sincer, adică nu mă așteptam la un asemenea atac”, a adăugat el.

Liberalul a sugerat că bătălia electorală se va da între el și candidatul PSD.

„Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță, ca să fie foarte, foarte clar”, a mai declarat Ciucu.