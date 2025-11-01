Ciprian Ciucu infirmă retragerea din cursă, după o știre pe „surse” difuzată de Realitatea Plus. Liberalul acuză o „strategie” împotriva sa: „Polymarket le stătea în gât”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezmințit sâmbătă „știrile false” despre o eventuală retragere a sa în favoarea lui Cătălin Drulă, candidatul USR. Liberalul nu a numit o sursă a acestor informații, dar postul de televiziune Realitatea Plus a difuzat un material în care susține, pe „surse”, că „Ciucu se retrage pentru Drulă din cursa pentru Capitală”.

Pentru scrutinul din 7 decembrie și-a anunțat candidatura și Anca Alexandrescu, jurnalistă a postului, care a spus marți seară că „este ultima săptămână când fac această emisiune până se vor desfășura alegerile”.

Realitatea Plus, sâmbătă, 1 noiembrie 2025

Candidatul PNL a dezmințit o eventuală retragere din cursă.

„În loc să stau să-mi văd de campania mea și de programul pentru dumneavostră, de organizare și de cele normale astăzi, sunt nevoit să ies să contracarez știrile pe surse, cea mai perversă formă de manipulare de astăzi. Nu, nu mă retrag!”, a declarat Ciprian Ciucu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a acuzat o „strategie”, dar nu i-a numit pe autorii ei.

„Nu îi numesc în acestă etapă, dar vă veți da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit și cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage. Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin. Din motive evidente, să le fie mai ușor”, a continuat Ciprian Ciucu.

Ciucu a vorbit și despre interzicerea Polymarket în România, platformă care permitea pariuri privind câștigătorii în alegeri.

„Polymarket le stătea în gât (o măsurătoare obiectivă, greu de manipulat), așa că nu au putut veni rapid cu sondajele care să-l ducă pe Cătălin pe primul loc și pe mine pe locul 3 sau poate 4. De aceea au luat decizia de a-l închide în țara noastră. Dar cum încă este accesibil prin VPN, au nevoie să manipuleze cotele acolo, așa că au inventat știrea cum că Ciucu a negociat cu Drulă și că se va retage. Dezmint”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

El a spus că i-ar plăcea „o competiție pe viziuni” în campania pentru alegerile din 7 decembrie.

„Mi-ar plăcea să ținem campania acesta pe o linie decentă, să avem o competiție pe viziuni, soluții realiste și dezbateri între candidați. Sper să depășim faza de haiducie”, a conchis Ciprian Ciucu.