Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea a făcut anunțul cu lacrimi în ochi, în direct

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a anunțat marți seară că intră în cursa pentru Primăria Capitalei și că aceasta va fi ultima săptămână în care va modera emisiunea Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS.

„Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București, și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Și să anunț faptul că este ultima săptămână când fac această emisiune până se vor desfășura alegerile”, a declarat Anca Alexandrescu, în cadrul emisiunii pe care o moderează la Realitatea PLUS, Culisele Statului Paralel.

„Nu am de gând să trișez în această campanie. Vreau să fac o campanie onestă, printre oameni. Nu mă voi apuca să fac pizza, nu concurez cu domnul Drulă. Eu gătesc de ani de zile și gătesc zilnic. Nu mă voi apuca nici să dansez cu domnul Băluță. Nu mă voi schimonosi în fel și chip doar ca să obțin voturi. Cu afișe uriașe. Cu bani aruncați. Nici nu am banii aceștia”, a spus ea.

„Nu am furat. Nu am făcut absolut nimic de care să îmi fie rușine. Peste tot pe unde am fost am făcut tot ce am putut în interesul oamenilor”, a adăugat ea, vizibil emoționată, cu lacrimi în ochi, în timp ce era în direct.

AUR nu a decis încă dacă o va susține

Partidul condus de George Simion are în desfășurare un sondaj pentru a stabili candidatul la Primăria Capitalei. În urmă cu o zi, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut, într-o conferință de presă organizată la Parlament, că AUR nu a luat încă o decizie privind candidatura la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

„Candidatul va fi stabilit conform statutului. În măsura în care se clarifică peisajul candidaților. Avem un sondaj în derulare. Așteptăm primele date la sfârșitul acestei săptămâni. În funcție și de aceste date se va lua o decizie”, a spus Petrișor Peiu.

„Sigur că e posibil să o susținem pe Anca Alexandrescu. Nu trebuie să vă mire o astfel de soluție. În principiu susținem ideea ca toată opoziția să aibă un candidat unic. Asta nu înseamnă ca putem accepta orice condiție pusă. Probabil imediat la începutul săptămânii viitoare vom decide. Dacă dânsa anunță ferm că intră în campanie, asta ne poate ajuta să luăm o decizie. Așteptăm”, a mai spus Peiu.

Cum este cotată în sondaje

Până acum, pentru Primăria Capitalei și-au anunțat candidaturile actualul primar PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, deputatul USR Cătălin Drulă, consiliera în CGMB Ana Ciceală din partea partidului SENS, moderatoarea Realitatea PLUS Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe de la partidul DREPT, activistul de mediu Dan Trifu și Alexandru Zidaru (Makaveli).

Un sondaj realizat de Avangarde și publicat duminică indică o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, primii patru candidați pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie fiind într-un interval de doar nouă procente. Potrivit cercetării sociologice, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Pe locul al treilea se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 18%, urmat îndeaproape de independenta Anca Alexandrescu, creditată cu 16%.

Un sondaj CURS din 19 octombrie îl credita pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. Anca Alexandrescu era creditată cu 10%.