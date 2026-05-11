Ciprian Ciucu, noi acuzații la adresa STB: „Avem informaţii că se abuzează de concedii medicale”

Primarul Capitalei spune că mai există şi alte aspecte care „nu sunt în regulă” la Societatea de Transport Bucureşti (STB). Pe lângă furtul de motorină, Ciprian Ciucu reclamă abuzul de concedii medicale pentru generarea de ore suplimentare mai scumpe.

Edilul a fost întrebat luni, într-o conferinţă de presă, ce părere are despre cazul zecilor de șoferi STB suspectați că au furat motorină și piese auto.

„Am o părere foarte proastă. Sunt şi alte lucruri care nu sunt în regulă la STB. Dincolo de problema de management, avem informaţii că se abuzează de concedii medicale şi rechemare din concediu medical, pentru a se efectua anumite ore suplimentare, care sunt mai scumpe”, a răspuns Ciprian Ciucu, potrivit Agerpres.

Primarul Bucureștiului spune că a cerut managementului STB „să își facă treaba” și a anunțat că va organiza o conferință de presă dedicată exclusiv acestui subiect. „E bine că cei care au descoperit acea reţea de furt de combustibil şi-au făcut datoria şi că a fost anihilată”, a conchis el.

Procurorii au dispus vineri plasarea sub control judiciar a 20 de șoferi acuzați că au sustras o tonă de motorină din incinta Autobazei Nordului, aceștia având interdicția de a mai profesa timp de 60 de zile.

Măsura vine după ce joia trecută au avut loc 20 de percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, în urma cărora a fost confiscată întreaga cantitate de combustibil furată.

Într-o conferință de presă susținută pe 30 aprilie 2026, Ciprian Ciucu a criticat lipsa controlului asupra STB, subliniind că, în ciuda subvențiilor mari plătite de Capitală, deciziile tehnice sunt influențate politic de primarii din Ilfov.

Edilul a avertizat asupra riscului de insolvență a societății și a cerut o restructurare masivă a personalului TESA, descriind managementul actual drept ineficient. „Unde-i decizia? Sunt prostul cu banii”, a spus atunci edilul.